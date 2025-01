Jeter cet objet à la poubelle est interdit depuis le 1er janvier - l'amende est de 75 euros

Presque personne ne connaît cette nouvelle règle. Pourtant, jeter cet objet courant à la poubelle peut coûter cher.

Certaines règles concernant le tri des déchets sont devenus des réflexes pour tous. C'est le cas par exemple pour les papiers et les emballages dans la poubelle jaune, le verre à part ou les appareils électroménagers à la déchetterie. Mais depuis le 1er janvier, une nouvelle règlementation a vu le jour, et elle est encore peu connue. Pourtant, elle concerne tous les Français, et beaucoup se débarrassent encore de cet objet courant dans leur poubelle. Mais attention, depuis le début de l'année, ce geste banal entraîne une amende de 75 euros.

On ne parle pas ici du compostage obligatoire. Cette nouvelle mesure vise à encourager le recyclage et à réduire l'impact écologique de l'industrie textile, la deuxième plus polluante en France. Depuis le 1er janvier, il est interdit aux Français de jeter du tissus dans la poubelle normale, que ça soit des vêtements, des draps, des chaussures ou encore de la maroquinerie, et cela, même s'ils sont en très mauvais état, troués ou tachés.

© HJBC - stock.adobe.com

Il existe de nombreuses façons de vous débarrasser de vos vêtements sans passer par la case poubelle. Si vos vêtements sont encore en bon état, vous pouvez par exemple penser à la seconde main. Vous pouvez déposer vos vêtements dans des dépôts ventes, les vendre sur des sites comme Vinted ou Leboncoin, ou encore les donner à des associations caritatives. Emmaüs, la Croix-Rouge et d'autres associations récupèrent les vêtements en bon état pour les redistribuer aux personnes dans le besoin.

Pour des vêtements, chaussures ou sacs, qu'ils soient en bon ou mauvais état, vous pouvez les déposer dans des bornes de collecte. En France, il y a plus de 46 000 points de collecte disponibles pour déposer vêtements, chaussures et linge de maison usagés ou non. Ces bornes, souvent gérées par des associations comme Le Relais ou des organismes comme Re-fashion, permettent de trier et recycler les textiles.

S'ils sont en bonne état, ils auront une seconde vie et seront revendus ou donnés dans des friperies ou des boutiques solidaires en France et à l'étranger. S'ils sont en mauvais état, ils pourront être transformés en chiffons d'essuyage pour l'industrie, ou seront réutilisés pour fabriquer des matériaux d'isolation thermique et phonique destinés aux bâtiments. Quant aux baskets usagées, elles trouvent une seconde vie en étant transformées en revêtement pour les terrains de sport, comme ceux de tennis. Les textiles abîmés et inutilisables, eux, sont souvent reconvertis en chiffons industriels.

Toutefois, il y a deux exceptions. Vous devez mettre dans la poubelle les textiles souillés, par exemple ceux qui ont servis au bricolage comme les habits de peintre, ou encore ceux de mécaniciens pleins d'huile. Les textiles mouillés ne doivent pas non plus être mis dans les bornes de recyclage car ils peuvent provoquer des moisissures.