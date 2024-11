Coming-out difficile, drogue, solitude... Les démons de Pierre Palmade

© SYSPEO/SIPA (publiée le 11/02/2023)

Pierre Palmade était au volant de son véhicule personnel vendredi 10 février 2023 lorsqu'il a été victime d'un grave accident de la route en Seine et Marne. L'humoristeest jugé le 20 novembre 2024 pour "blessures involontaires", l'accident ayant fait trois blessés graves et causé la mort d'un bébé à 6 mois de grossesse. L'humoriste, qui a perdu le contrôle du véhicule, "était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution", et la responsabilité mécanique du véhicule a été écartée lors de l'enquête. Retour sur une vie privée difficile, loin de l'image de l'humoriste à succès.