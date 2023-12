Mort de Guy Marchand : "Il s'est éteint paisiblement", les hommages à l'acteur-chanteur

L'acteur et chanteur Guy Marchand, connu pour le titre "Destinée" et son rôle dans "Nestor Bruma", est décédé ce vendredi 15 décembre à l'âge de 86 ans.

18:31 - Guy Marchand et la politique Politiquement, Guy Marchand n'a jamais su où se placer. "Je n'ai jamais voté de ma vie", avait-il indiqué lors d'une interview accordée au Figaro. "Il n'y a pas de quoi être fier, je sais. La droite me dégoûte avec son égoïsme, ce sont des beaufs, pour moi. Et la gauche m’ennuie. Entre le dégoût et l'ennui, je ne sais que choisir."

18:03 - Guy Marchand, un acteur césarisé Lorsque l'on voit l'immense carrière de Guy Marchand, que ça soit au cinéma, à la télévision ou en musique, pas étonnant de constater qu'il a été nommé à plusieurs reprises pour un César. Cependant, il n'en remporte qu'un seul : celui du meilleur acteur dans un second rôle en 1982, pour le film Garde à vue. Il a pourtant été nommé à quatre reprises, sans remporter cette fois la statuette : en 1981 pour son rôle dans Loulou, en 1984 pour Coup de foudre, en 1988 pour Noyade interdite et en 2007 pour Dans Paris. En dehors du Festival des créations télévisuelles de Luchon qui lui a décerné un Prix spécial en 2019, il n'aura eu qu'un seul César, et pas d'autres prix dans sa carrière. Ce qui n'empêche pas le public de se le remémorer avec affection aujourd'hui.

17:40 - Quand il révélait être "ruiné" à cause de sa passion En 2019, l'acteur et chanteur Guy Marchand en disait plus sur sa situation financière. L'interprète de Nestor Burma avouait même dans les colonnes du magazine Voici être complètement ruiné. En cause ? Sa passion pour les voitures. "Je suis dans le rouge avec ma retraite, les impôts à la source, la façon dont je dépense mon argent et ma passion pour les voitures américaines ! Ils sont vraiment sympas mes banquiers, je leur dis de me faire confiance, qu’on n’est jamais à l’abri d’un triomphe !", ajoutait-il non sans une pointe de son humour légendaire. S'il avouait "ne plus vendre de disques", il confiait toutefois que "le cinéma le [sauvait] financièrement."

17:26 - Qui était les femmes de la vie de Guy Marchand ? Côté vie privée, Guy Marchand a été marié à l'actrice Béatrice Chatelier, qui jouait son épouse dans Les Sous-douées en vacances. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Jules et Ludivine, qui ont annoncé le décès de leur père ce vendredi. Après leur divorce, il rencontre en 2006 une certaine Adelina, de 40 ans sa cadette. Elle finit cependant par le quitter quelques années plus tard pour s'installer en Allemagne, mais ils n'ont jamais divorcé.

17:03 - La classe politique rend hommage à Guy Marchand Sur le réseau social X, plusieurs personnalités prennent la parole pour rendre hommage à l'acteur-crooner décédé ce vendredi. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a pleuré la disparition du "guignol des Buttes-Chaumont devenu l’inoubliable Nestor Burma, a accompagné tant de chapitres de nos vies.", avant d'ajouter : " Sa voix de crooner et son panache vont nous manquer." Le sénateur de Paris Ian Brossat a tenu aussi à rendre hommage à l'interprète de Nestor Bruma. "Son charme malicieux nous manquera."

16:45 - De nombreux rôles au cinéma pour Guy Marchand Nestor Bruma et ses tubes musicaux ne doivent pas effacer non plus la belle carrière cinématographique de Guy Marchand. L'acteur décédé ce vendredi à l'âge de 86 ans a joué avec de grands réalisateurs français depuis les années 1970, de François Truffaut (Une belle fille comme moi) à Claude Miller (Garde à vue, Mortelle randonnée) en passant par Bertrand Tavernier (Coup de torchon) à Maurice Pialat (Loulou) et Philippe de Broca (Tendre poulet) et Claude Zidi (Ripoux contre Ripoux, Les sous-doués en vacances). Il a continué à être très actif à la fin de sa vie, jouant pour la dernière fois dans La plus belle pour aller danser de Victoria Bedos. Le film est sorti en 2023.

16:30 - Il jouait son propre rôle dans "Dix pour cent", à un gros détail près A la télévision, Guy Marchand a également fait une apparition dans la série à succès Dix pour cent. Le principe ? On suit une agence de stars dans lequel plusieurs acteurs, invités le temps d'un épisode généralement, joue leur propre rôle (et se tournent souvent en dérision). L'acteur et chanteur est apparu dans la saison 2 de la série de France 2. Mais il joue avec son image, puisque dans la série, on peut le voir avoir des absences. Il ne s'agit toutefois pas d'un véritable évènément qu'a vécu Guy Marchand : son rôle est inspiré de François Périer, qui a eu véritablement des soucis de mémoires en raison de sa maladie d'Alzheimer à la fin de sa vie.

16:13 - Une voix de crooner pour chanter "Destinée" et "La Passionata" Quand il ne se dédiait pas à sa carrière sur les écrans, Guy Marchand entretenait sa réputation et sa voix de crooner. L'acteur ne faisait d'ailleurs pas que chanter, puisqu'il jouait aussi de la clarinette et du saxophone, rappelle Le Figaro. Son premier tube, "La Passionata", sort en 1965. Mais c'est pour "Destinée", composée par Vladimir Cosma, qu'il se fera connaître par plusieurs générations, en 1982. Ce titre avait d'abord été créé pour le film "Les sous-doués en vacances", de Claude Zidi, dans lequel il joue également. On l'entendra également au cinéma lors d'une scène de slow du "Père Noël est une ordure". Depuis, c'est devenu une chanson culte !

15:58 - Nestor Burma, la série qui a fait de Guy Marchand une star Guy Marchand était un vrai touche-à-tout, naviguant entre les plateaux de cinéma, de télévision et les studios d'enregistrement. Mais un rôle lui restera toujours collé à la peau : celui de Nestor Burma, qu'il a incarné dans la série du même nom de 1991 à 2003. Pour rappel, il interprétait ce détective privé né de l'imagination de l'écrivain Léo Malet pendant huit saisons, face à Sophie Broustal, Natacha Lindinger, Patrick Guillemin ou encore Jeanne Savary et Pierre Tornade.

15:47 - Guy Marchand avait eu des problèmes de santé Si ses enfants n'ont pas précisé les causes du décès de Guy Marchand, l'acteur n'avait pas caché avoir combattu la maladie par le passé. Déjà enfant, il avait lutté contre la tuberculose. En 2002, c'est d'un cancer de la prostate dont il souffre. Ces dernières années cependant, il n'avait pas médiatisé son état de santé, laissant simplement entendre auprès du Parisien en 2021 souffrir de problèmes de vésicule biliaire et d'essoufflement. Il continuait toujours de jouer au cinéma ou à la télévision.

15:38 - Quand Guy Marchand se confiait sur sa mort Guy Marchand est décédé ce vendredi à 86 ans, mais songeait déjà à sa mort depuis quelques années. Au Parisien, en 2021, il expliquait qu'il "répétait sa mort au cinéma et à la télévision comme ça, c'est presque déjà fait". Sur BFM TV, il ajoutait penser "sans arrêt" à son propre décès". "La mort m'assassine. C'est comme une femme. J'ai flirté toute ma vie avec elle et à un moment donné, il faudra coucher avec. Et comme tous les hommes, je ne voudrais pas la rater, quitte à prendre une pilule de viagra pour ne pas la rater !"

15:18 - Quelles sont les causes du décès de Guy Marchand ? Pour l'heure, les causes du décès de Guy Marchand n'ont pas été précisées. Dans un communiqué de presse, ses enfants Jules et Ludivine ont simplement fait savoir qu'il "s'est éteint paisiblement ce vendredi (...) à l'hôpital de Cavaillon" ce vendredi 15 décembre. Par le passé, l'acteur et chanteur avait eu des soucis de santé : il avait guéri d'un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2002, et souffrait de "problèmes de vésicule biliaire et d'un essouflement", comme il le confiait en 2021 au Parisien.