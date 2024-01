Affaire Alain Delon : la "dégradation cognitive" de l'acteur cachée par sa fille ? Les accusations d'Anthony Delon

Dans les colonnes de Paris Match, le fils aîné d'Alain Delon revient sur la main courante déposée contre sa sœur Anouchka Delon en novembre dernier.

Six mois après avoir porté plainte contre la dame de compagnie de leur père pour harcèlement moral, détournement de correspondances, maltraitance animale, violences volontaires, séquestration et abus de faiblesse, les enfants d'Alain Delon, qui semblaient vouloir faire bloc ensemble à l'aube de l'affaire Hiromi Rollin, n'apparaissent plus tout à fait sur la même longueur d'onde. En témoigne la main courante d'Anthony Delon, le fils aîné du monstre sacré du cinéma, à l'encontre de sa sœur Anouchka Delon, déposée le 7 novembre 2023, soit quatre mois après le début de l'affaire.

Dans un entretien exclusif accordé ce 3 janvier 2024 à Paris Match, Anthony Delon revient sur cette décision. Se disant plus qu'inquiet de l'état de santé de son père, il reproche à Anouchka Delon de n'avoir tenu au courant aucun de ses deux frères de la "dégradation cognitive" de leur père. "Entre 2019 et 2022, mon père [a] été ­soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse. Il n'en a réussi aucun", révèle-t-il, avant de pointer la "position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité" dans laquelle s'est retrouvé Alain Delon. Vulnérabilité dont les enfants de la star estiment qu'Hiromi Rollin a su tirer profit. Habitant en Suisse et y travaillant, Anouchka Delon était la personne référente auprès de la clinique, avec Hiromi Rollin qui accompagnait l'acteur.

Estimant qu'Anouchka Delon a caché ces résultats "pour des intérêts personnels dont [il se] fiche aujourd'hui", Anthony Delon reproche à sa sœur d'avoir "clairement mis en danger" leur père et d'être "indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime". Selon lui, elle se serait, pour sa part, défendue de n'être au courant que d'un ou deux tests en 2019 et 2020, se justifiant d'avoir, à l'époque, été davantage préoccupée par sa grossesse. Son fils est né février 2020, rappelle Paris Match. Mais qu'à cela ne tienne pour Anthony Delon : "J'ai déposé cette main courante pour laisser une trace, et aussi parce qu'une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l'a fait est capable de tout."