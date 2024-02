Judith Godrèche porte plainte contre Benoît Jacquot : le point sur l'affaire

Judith Godrèche a annoncé porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans", dénonçant "l'emprise" qu'a exercé sur elle le cinéaste.

"C'est une histoire comme les histoires d'enfants qui sont kidnappés et qui grandissent sans voir le monde et qui n'arrivent pas à penser du mal de leur ravisseur". C'est par ces mots, rapportés dans les colonnes du Monde, que l'actrice Judith Godrèche a décrit "l'emprise" qu'exerçait sur elle Benoît Jacquot. Elle a porté plainte le 6 février contre le réalisateur de Les adieux à la reine et La désenchantée pour les faits de "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans". S'il y a probablement prescription dans ce cas précis, ce crime est passible de 20 ans de prison.

Depuis la sortie de sa série sur Arte, Icon of French Cinema, l'actrice de 51 ans lève le voile sur la relation qu'elle a entretenu avec le cinéaste, alors qu'elle avait 14 ans et lui 39 ans. Elle dénonce désormais une relation de "perversion" et d'"emprise". Le réalisateur de 77 ans aujourd'hui, lui, nie les accusations dont il fait l'objet et évoque plutôt une relation "amoureuse" et longue, "dénuée selon lui de brutalité et de prédation" précise Le Monde.

"Il me dégoûtait"

Judith Godrèche rencontre Benoît Jacquot en 1986, alors qu'elle est âgée de 14 ans, à l'occasion d'un casting pour jouer un rôle dans Les Mendiants. Ils se rapprochent lors du tournage et entretiennent une "relation" officielle et connue de tous pendant six ans.

L'actrice décrit la domination qu'exerçait l'acteur et une sexualité compliquée avec lui, notamment de la brutalité et des faits de violences dans son texte préparatoire à son audition devant la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, retransmis par Le Monde.

Dans son témoignage, Judith Godrèche raconte ainsi qu'elle "aurait voulu que Benoît accepte d'être mon ami, de ne pas m'avoir, je ne voulais pas de son corps". "Il me dégoûtait", ajoute-t-elle. Elle dénonce également une relation sexuelle parfois brutale avec le cinéaste: "il me dit d'enlever mon pull, qu'on va faire un jeu sexuel. Je dois me mettre sur l'escalier, dos à lui et fermer les yeux. Il prend sa ceinture, se met à me fouetter. Je le laisse faire un coup, deux coups, mais je ne peux pas."

Des décennies de silence

Cela fait plusieurs semaines que Judith Godrèche prend la parole pour dénoncer ce qu'elle a subi sur les réseaux sociaux, après des décennies de silence. La diffusion d'un documentaire sur le réalisateur, où il assume la "transgression" de sa relation passée avec l'adolescente a été le déclencheur. Benoît Jacquot disait notamment dans ces images : "Oui, c'était une transgression. Ne serait-ce qu'au regard de la loi (...) on n'a pas le droit en principe, je crois. Une fille comme elle qui avait en effet 15 ans, et moi 40, je n'avais pas le droit."

Le 8 janvier 2024, Judith Godrèche dénonce pour la première fois le cinéaste en le nommant sur son compte Instagram : "La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom. Il s'appelle Benoît Jacquot. Il manipule encore celles qui pourraient associer leurs noms au mien. Témoigner. Il menace de me traîner en justice pour diffamation".