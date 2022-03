Playstation State of Play : visionnez en direct les annonces de ce soir

Ce mercredi, Sony revient en force avec un nouveau Playstation State of Play. Une diffusion dédiée aux prochaines sorties sur PS4 et PS5.

[Mis à jour le 9 mars 2022 à 10h31] Le rendez-vous des afficionados de la Playstation est de retour ce mercredi 9 mars avec un nouveau State of Play. La diffusion d'une vingtaine de minutes sera consacrée aux prochaines sorties de studios nippons et internationaux pour l'année 2022. Elle se tiendra donc ce mercredi à 23h heure française sur les chaînes Youtube et Twitch officielles de Playstation. Visionnez la conférence en direct sur cette page :

Nouveau State of Play ce mercredi ! Rejoignez-nous le 9 mars à 23h00 pour plus de 20 minutes dinformations et dimages exclusives consacrées aux prochaines sorties PS5 et PS4, avec un focus dédié aux éditeurs japonais.



Tous les détails : https://t.co/ZTa2zdXNpz pic.twitter.com/eYApCgPd9s — PlayStation France (@PlayStationFR) March 8, 2022

A quoi s'attendre ce soir ?

Le State of Play de ce soir sera, selon les mots de Sony, uniquement dédié aux prochaines sorties jeu vidéo : "Pendant environ 20 minutes, nous mettrons en lumière les prochains titres de quelques-uns de vos éditeurs japonais favoris, mais ce n'est pas tout ! Nous partagerons également quelques annonces de développeurs du monde entier." En revanche, il ne faudra pas s'attendre à des nouvelles du système de réalité virtuelle PSVR 2, puisque le fabricant a explicitement précisé qu'il n'en serait pas question ce soir. Le fabricant a aussi renouvelé son avertissement au sujet des streams et restreams de la diffusion qui pourrait être soumise à des droits d'auteur.

Côté jeux vidéo, on peut espérer des nouvelles de gros studios nippons comme Capcom et Square Enix. On pourrait y espérer des nouvelles de Street Fighter 6 et de Resident Evil 4 Remake côté Capcom, et de Forspoken et Final Fantasy XVI côté Square Enix. Mais la plus grande interrogation entoure toujours la sortie d'Hogwarts Legacy, le RPG en monde ouvert dans l'univers d'Harry Potter dont la sortie est toujours prévue pour l'année 2022, et dont on a aperçu que très peu d'images depuis son annonce il y a un peu plus d'un an. Peut être des nouvelles de notre école de sorciers favorite ce soir ?