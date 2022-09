Nintendo Direct : Zelda, Bayonetta... Que retenir de la conférence Switch ?

Nintendo nous a invités à un grand show cet après-midi, une présentation Nintendo Direct d'une quarantaine de minutes qui a eu le don de nous présenter pas mal d'infos et de nouveautés. On vous explique tout ça.

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 17h08] Après avoir pris de longues vacances pendant les festivités estivales du monde du jeu vidéo, Nintendo a également fait sa grande rentrée ce mardi. Le studio géant japonais nous a offert une conférence Nintendo Direct d'une quarantaine de minutes qui a été dédiée aux prochaines sorties de sa console phare, la Nintendo Switch. Un petit évènement d'une durée conséquente, qui nous a apporté des nouvelles de titres très attendus des fans, et d'un bon gros tas de JRPG pour les amateurs.

Et bien la réponse à cette question est assez courte, vous pouvez le revisionner juste ci-dessous, où directement sur la page YouTube officielle de Nintendo. La diffusion a eu lieu le mercredi 13 septembre à 16h00.

Nintendo a frappé fort ce mardi avec plus de quarante minutes de présentation de jeux. Celui qui a ouvert le bal n'est autre que Fire Emblem Engage, la prochaine itération de la licence de JRPG au tour par tour. Sa sortie est prévue pour le 20 janvier 2023. Il sera disponible en version normale et en version collector. On a ensuite appris que It Takes Two arrive sur Nintendo Switch ! Le chef d'oeuvre d'Hazelight Studio sera disponible sur la console le 4 novembre 2022, et proposera une expérience en coopération en écran scindé, en ligne et en local. Début 2023, on pourra aussi découvrir Project Zero : Le masque de l'éclipse lunaire pour la première fois en Europe. Une aventure faite de mystères et d'énigme qui a déjà connu un franc succès au Japon.

Pour les amateurs de cartoon, on a pu aussi apercevoir le prochain jeu Bob l'Eponge : The Cosmic Shake, qui arrivera courant 2023 sur Nintendo Switch, avec les voix originales du dessin animé, s'il vous plaît. Parmi les annonces attendues, on a aussi pu se délecter de séquences de gameplay de Mario et les Lapins Crétins 2 : Sparks of Hope. La suite du très populaire jeu de 2017 arrivera le 20 octobre directement sur Switch. Bayonetta 3 a aussi montré le bout de son nez, présentant divers compagnons de notre sorcière bien aimée comme Luka le journaliste, Viola ou Jeanne la sorcière de l'Umbra, et confirmant sa sortie pour le 28 octobre 2022.

On peut aussi noter l'arrivée prochaine de Resident Evil Village sur la console, via cloud évidemment, et de son DLC The Winters Expansion le 2 décembre prochain. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7 rejoindront également Village sur le cloud. On continue dans les grosses franchises japonaises avec Crisis Core - Final Fantasy 7 Reunion qui a aussi confirmé sa sortie le 13 décembre prochain sur Nintendo Switch, et qui se présente comme un remake avec de nouveaux graphismes, un nouveau système de combat et une nouvelle bande originale. Pour finir Nintendo a aussi mis l'accent sur le prochain épisode des aventures de Kirby, avec une présentation de Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Une aventure en coopération en local jusqu'à 4 joueurs sur la même console, que l'on attend pour le 24 février 2023.

Mais la star du show a bien été Zelda Breath of The Wild 2, présenté après la conférence dans un nouveau trailer. Le jeu sera nommé The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et sortira le 12 mai 2023. Une petite surprise que nous avait réservé Nintendo et qui a eu de quoi exciter les fans, qui savent enfin quand poursuivre leur quête épique dans le monde ouvert d'Hyrule. On a pu apercevoir quelques séquences de planeur, une ascension dans les cieux d'Hyrule qui constitueront un tout nouvel univers à découvrir, et beaucoup de petits détails qu'on explore plus en profondeur dans notre article.