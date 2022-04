FIFA 22 : le jeu devrait rejoindre l'offre Playstation Plus en mai

FIFA 22 PC

Le contenu du jeu sur PC est cependant complet, et vous pouvez profiter de superbes graphismes sur votre machine. Les prix affichés sont ceux des précommandes à l'heure où nous écrivons cet article. Il est tout à fait possible que ces tarifs changent en fonction d'éventuelles offres à venir comme c'est parfois le cas chez certains revendeurs spécialisés. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, ou à annuler et repasser votre commande pour bénéficier du meilleur prix disponible.

Vous pouvez d'ores et déjà acheter FIFA 22 sur votre plateforme, en version Standard ou en version Ultimate. La version Ultimate inclut entre autres : un héros FUT, 4600 points FIFA, Kylian Mbappé en prêt et le choix d'un joueur ambassadeur FUT en mode Carrière. Les prix sont assez variables, mais comptez 79,99€ sur next-gen pour l'édition Standard contre 99,99 euros pour l'édition Ultimate, tandis que sur PS4 et Xbox One il faudra compter 69,99 euros pour l'édition Standard. Sur PC, l'édition Standard est à 59,99 euros tandis que l'édition Ultimate est à 79,99 euros.

FIFA 22 est arrivé, et déjà la presse spécialisée a commencé à nous sortir ses tests et reviews en tous genres. Cumulant un score de 78/100 sur Metacritic (attention, les critiques françaises sont connues pour être plus tatillonnes que les critiques internationales), FIFA 22 semble se placer au dessus de son prédécesseur, qui lui n'avait atteint que la note moyenne de 72/100 pour les critiques, et de 0,8/10 pour le public. De quoi faire réfléchir sur le ratio critiques presse / avis du public avant de se lancer dans l'analyse des tests de FIFA 22. Pour l'instant les avis du public sont plus engageantes que celles pour FIFA 21, mais tout de même terrifiantes avec un très beau 2,6/10 toujours trois fois supérieur à la note de son prédécesseur.

Pour ce qui est des critiques françaises, quelques tendances globales se dégagent. Bien que loin d'être révolutionnaire, ce nouvel opus semble tout de même apporter du mieux côté simulation. Si EA s'est targué de ses nouvelles technologies d'animation sur next-gen, c'est que, de près, on sent vraiment une amélioration de ce côté là. On peut ici citer Gamekult qui lui met cependant la note de 6/10 : "FIFA n'a jamais été aussi beau, aussi détaillé et aussi bien animé avec pour symbole cette année l'introduction de la technologie Hypermotion." FIFA 22 a en effet bénéficié (sur consoles next-gen) de nombreuses nouvelles animations, qui se traduisent par un gameplay un poil plus réaliste (grâce à la physique du ballon, et les animations du gardien notamment), plus lent, et plus proche d'une simulation. C'est d'ailleurs l'avis d'IGN Portugal : "La nouvelle physique du ballon ainsi qu'un gameplay plus lent rendent cette itération bien plus méritante du label de simulation". FIFA 22 a su apporter du neuf, sans pour autant bouleverser le genre. Pour un joueur lambda, FIFA 22 ne se différencie pas vraiment de son prédécesseur.

Pour les joueurs hardcore, c'est la même chose. Les mêmes défauts de placement des joueurs, de physique globale du jeu, font de FIFA 22 le même calvaire que FIFA 21 à haut niveau. Il subsiste toujours un gros déséquilibre entre l'attaque et la défense (contres défavorables improbables, petit jeu bien trop précis, pointes de vitesse irrattrappables) qui laisse entrevoir une saison catastrophique pour le mode FUT. Bien que bénéficiant d'un jeu plus lent et d'un gardien au garde-à-vous, comme le rappelle le champion du monde Bruce Grannec dans sa critique pour l'Equipe, FIFA 22 est plus proche d'un street fighter aux combos imparables que d'une réelle simulation de football, souffrant de la trop grande influence du mode FUT. On peut toujours citer l'excellente critique de Gamekult : "On se retrouve devant une espèce de FIFA 21-bis dont on connaît déjà tous les abus, toutes les limites.". Les joueurs à l'oeil aiguisé ne trouveront pas de renouveau dans FIFA 22, qui souffre toujours des mêmes symptômes que FIFA 21, où les statistiques des joueurs et leur intelligence artificielle sont des facteurs trop prédominants pour assurer des parties équilibrées ou surprenantes. Et le mode FUT s'en retrouve totalement impacté, on ne peut se passer des joueurs phares si l'on souhaite être compétitif, faisant de FUT un mode toujours aussi pay-to-win. D'ailleurs, c'est l'un des points les plus unanimement reprochés à FIFA 22, la preuve avec les mots de Millenium Spain : "FIFA 22 est un pas dans la bonne direction. Il ne sera cependant jamais le meilleur, car pour cela nous devrions voir des changements dans la politique de micro-transactions du mode FUT".

En résumé FIFA 22 semble, pour un jeu FIFA, assez bien reçu par la critique. Il bénéficie de ses quelques innovations sur next-gen et d'un jeu globalement plus lent, plus proche d'une simulation de football. Les nouvelles animations apportées par l'Hypermotion ne sont pas désagréable et rendent le produit lissé, sans franchement être synonyme d'un réalisme monstre, ou d'une grande différence par rapport à FIFA 21. Par ailleurs, le jeu souffre toujours des mêmes problèmes : une physique des contacts aléatoires, des replis défensifs aux six mètres, des passes téléguidées qui en font toujours une expérience assez arcade à haut niveau. On pourra cependant noter les points positifs que sont le ralentissement du rythme du jeu, l'amélioration de l'IA défensive et du gardien, bien que le portier semble être devenu dans bien des cas un véritable super-héros. Malheureusement, le mode FUT est bien trop central dans cette expérience footballistique, et fait de FIFA 22 le royaume des micro-transactions, de l'ouverture de packs et plus globalement du pay-to-win.

FIFA 22 vu par les pros

Côté joueurs pro, ce nouveau volet a particulièrement été bien reçu. FIFA 22 semble apporter quelques changements notamment au niveau du rythme du jeu. C'est l'avis de Corentin " Maestro " Thuillier, l'un des meilleurs joueurs français de FIFA qui a accordé une longue interview à nos confrères du magazine l'Equipe. Pour lui FIFA 22 est largement meilleur que son aîné de 2021, et bénéficie d'un jeu plus lent, plus réaliste et d'une difficulté à marquer plus grande. On peut d'ailleurs citer son interview : "Cette année, j'adore. Je trouve (le gameplay) vraiment bien. La défense reste un peu trop assistée, mais ce n'est pas trop dérangeant. L'attaque est différente, le jeu est plus lent que sur l'ancienne version. Mais moi j'aime ce concept, il faut plus construire et prendre son temps, il y a beaucoup de similitudes avec le football réel, donc moi ça me plaît." On attend aussi de la part d'EA de gros efforts côté eSport, surtout dans un jeu ou pour être compétitif dans le mode FUT il faut dépenser plusieurs milliers d'euros en début de saison.

FIFA 22 est arrivé officiellement le 1er octobre et est d'ores et déjà disponible, en version d'essai ou en entier, dans les abonnements EA Play et EA Play Pro. En effet, EA propose un service d'abonnement, EA Play qui permet aux abonnés de profiter de différents avantages. Ces avantages incluent des réductions sur les achats numériques, un accès à une bibliothèque de jeux EA, des bonus en jeu et surtout, la possibilité de tester les nouveaux jeux dès 10 jours avant leur sortie pendant 10 heures. Pour accéder à cette offre, il vous faut souscrire à un abonnement EA Play. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, les abonnements EA Play sont en promotion. Les prix de l'abonnement :

PC (Steam et Origin) : 3,99 euros/mois et 24,99 euros/an

Xbox : 0,99 euro/mois et 24,99 euros/an

Playstation : 0,99 euro/mois et 24,99 euros/an

Par ailleurs, l'abonnement EA Play est inclus pour tous les membres du Xbox Game Pass. Si vous avez souscrit au célèbre service d'abonnement de Microsoft, que vous soyiez joueur PC ou joueur Xbox, il est important de noter que vous bénéficiez aussi des avantages EA Play. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, et profiter de plusieurs jeux comme FIFA 22, vous pouvez toujours souscrire à la version d'abonnement supérieure. Par contre, cette offre ne concerne que les joueurs PC. Il s'agit d'EA Play Pro (14,99 euros par mois et 99,99 euros par an) qui vous offre tous les avantages d'EA Play plus un accès illimité aux nouveautés EA, 10 jours avant leur sortie. Le détail de l'offre dans l'image ci-dessous :

