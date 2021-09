Playstation Showcase : tout ce qu'il faut retenir de l'évènement PS5

Le Playstation Showcase s'est déroulé en fanfare le 9 septembre dernier et nous a inondés de nouvelles informations concernant l'avenir de la PS5. Exclusivités, nouveaux projets, remakes, on vous résume l'essentiel.

[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 12h52] On attendait Sony au tournant depuis maintenant 3 mois. Absent de l'E3 et de la Gamescom, la firme japonaise a finalement décidé d'organiser son propre évènement, le Playstation Showcase, le jeudi 9 septembre dernier. Ce show fut entièrement dédié à la Playstation 5, nous révélant toutes sortes de projets pour la console star de Sony. Exclusivités, remakes, portage PC, il y en a eu pour tous les goûts. On vous résume l'essentiel.

L'entrée foudroyante de God of War : Ragnarök

C'est officiel, notre ami Kratos revient pour un second opus de ses aventures familiales en Midgard. Loin d'être une randonnée sympathique en famille, ce nouveau volet s'annonce musclé puisque le spartiate va devoir se frotter à des ennemis de taille, Odin et Thor, afin d'empêcher le Ragnarök ou fin du monde pour les intimes. Gameplay jouissif, graphismes à couper le souffle, Santa Monica Studios connaît la recette idéale pour montrer la pleine puissance de la PS5. On sait que le jeu sortira aussi sur PS4, et on a une (vague) fenêtre de sortie : 2022. Toutes les infos ici :

Marvel à l'honneur avec deux sorties

Les aventures de nos super-héros favoris n'ont pas fini d'arriver sur console. Insomniac Games, le studio derrière Spiderman : Miles Morales ou encore Ratchet et Clank : Rift Apart revient avec non pas un mais deux jeux dédiés à l'univers Marvel. Le tout premier, Wolverine, nous a été dévoilé dans un trailer en images de synthèse bien mystérieux. Il s'agira d'un jeu exclusif à la PS5. Le second n'est autre que Spiderman 2, montré à travers une autre cinématique où l'on a pu découvrir que la suite des aventures de Peter Parker impliquaient aussi Miles Morales, tous deux réunis pour vaincre Venom. Le jeu est prévu pour 2023, sera jouable en solo et uniquement sur PS5.

Star Wars, le retour du comeback

Aucune conférence ne serait complète sans l'annonce d'un jeu Star Wars. Et pour celui-là, on peut dire que l'on a été agréablement surpris. C'est Star Wars Knights of the Old Republic qui marque son grand retour dans un remake des plus mystérieux développé par Aspyr. Les Jedi reviennent en force dans un RPG qui sera entièrement remasterisé, tout en restant fidèle à l'histoire originale. KOTOR sauce 2023 ? On ne peut rien demander de mieux. Il s'agira d'une exclusivité temporaire sur PS5.

Gran Turismo 7 trace sa route

Avec la sortie prochaine d'un Forza Horizon 5 qui impressionne depuis maintenant plusieurs mois, il était nécessaire que Sony rassure les amateurs de jeux de course. Développé par Polyphony Digital, Gran Turismo 7 nous a été présenté dans un trailer de plusieurs minutes. Mode photo, mode carrière, personnalisation de véhicule, tout y est... Sauf des séquences de course. Le jeu sortira le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5.