Gamescom 2022 : Dead Island 2, Sonic Frontiers... Les annonces de la soirée

L'Opening Night Live de la Gamescom nous a offert un peu plus de 2 heures de show dédiées à l'avenir du jeu vidéo, avec de nombreuses annonces dont on vous résume l'essentiel.

[Mis à jour le 24 août 2021 à 10h57] Le plus européen des salons du jeu vidéo a marqué son ouverture hier par une grande soirée diffusée en live sur les réseaux sociaux. Une cérémonie présentée par le seul et l'unique Geoff Keighley et qui a su raviver la flamme de la impatience chez de nombreux fans de tous horizons. Et pour cause, la Gamescom Opening Night Live s'est étendue sur près de deux heures et nous a permis de prendre des nouvelles d'une trentaine de sorties à venir. Il y en a donc eu pour tous les goûts avec même une pincée de surprises qui auront su bousculer nos attentes. On vous en résume l'essentiel.

On commence fort ce résumé avec la star incontestée de la soirée, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Le très attendu RPG en monde ouvert dans le monde d'Harry Potter a fait une apparition très remarquée hier soir en nous proposant de découvrir un nouveau trailer dédié à l'importance de la magie noire dans votre playthrough. On peut y apprendre que les choix de notre protagoniste seront déterminants, notamment sur l'utilisation des sortilèges impardonnables. Malheureusement, Warner et Avalanche Studios ne nous ont pas offert de nouvelles images de gameplay.

Pour continuer sur la lancée des jeux attendus mais toujours agréable à toucher du regard, on peut mentionner l'apparition brève de The Callisto Protocol. La nouvelle création des anciens de Dead Space nous a proposé de nouvelles séquences de gameplay et plus particulièrement de combat, nous montrant que notre protagoniste a quelques moyens de se défendre contre les horreurs qui l'attendent sur l'une des lunes de Jupiter, et notamment quelques petits gadgets qui nous rappellent fortement Dead Space. Gameplay brutal, sans concession, Glenn Schofield et ses collègues assument les origines de cette nouvelle sortie et ça se voit.

Pour rester dans les plus grosses annonces de la soirée, on peut noter le retour de la franchise Dead Island ! Les célèbres FPS survivalistes, apocalyptiques et déjantés revient un peu plus de neuf années après la sortie de Dead Island Riptide, avec un Dead Island 2 tout droit issu des studios de Deep Silver et de Dambuster. Annoncé à l'origine en 2014, le jeu a connu l'un des développement les plus chaotiques de ces dix dernières années, avant de manifestement réapparaître entre les mains de Dambuster Studios. C'est un petit trailer de gameplay qui nous a apporté la nouvelle, tout en nous proposant enfin une date de sortie pour cette inattendue suite, le 3 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.

Sonic Frontier a fait également une apparition remarquée lors de la soirée, nous proposant de découvrir quelques séquences de gameplay triées sur le volet et franchement plus agréable à regarder que ce que l'on en a vu par le passé. En effet, le hérisson bleu se renouvelle et nous offre une nouvelle aventure en monde ouvert qui nous a semblé un peu plus dynamique, variée et épique. La faute à un trailer franchement réussi et à de premières images de gameplay en milieu urbain qui ont eu le don d'attirer notre attention. Par ailleurs, la nouvelle sortie de SEGA a aussi confirmé sa date de sortie officielle, le 8 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox One Xbox Series, Nintendo Switch et PC.

Pour ce qui est des autres annonces, on peut aussi mentionner Gotham Knights qui nous a une nouvelle fois montré ses muscles tout en avançant de quatre jours sa date de sortie. Dying Light 2 Stay Human nous a aussi proposé de découvrir son premier DLC Blooby Ties, qui vous proposera de de devenir le champion de l'arène du Carnage Hall. Parmi les rumeurs confirmée hier soir, on a aussi pu apercevoir quelques séquences de gameplay du mystérieux Lies of P, le nouveau souls-like développé par Neowiz, mais aussi de New Tales from the Borderlands, une jeu narratif qui reprendra l'univers des célèbres looters-shooters homonymes.

La Gamescom 2022 a lieu en présentiel au Koelnmesse à Cologne. Elle se tiendra du 23 août au 28 août. Cet évènement sera officiellement lancé par le Gamescom Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley le 23 août à 20h (heure française). Cette soirée risque d'être la clef de voute de l'évènement puisqu'elle regroupera plus d'une trentaine d'annonces en tout genre, parmi lesquelles on retrouvera différents projets encore inédits et inconnus, mais aussi des informations cruciales sur les prochaines sorties de 2K Games, Ubisoft, Xbox et bien d'autres géants de l'industrie vidéoludique. Grands absents cette année, Playstation, Activision-Blizzard, Take-Two Interactive et Nintendo, qui réservent leurs annonces à leurs propres évènements.

mardi 23 août :

19h30 : Soirée d'ouverture en direct

20h : Gamescom Opening Night Live

21h30 : Gamescom Opening Night Aftershow (un récapitulatif des annonces)

mercredi 24 août :

15h : Gamescom Studio Day 1

jeudi 25 août :

15h : Gamescom Studio Day 2

vendredi 26 août :

15h : Gamescom Studio Day 3

17h30 : Awesome Indies

samedi 27 août :

15h : Gamescom Award Show

dimanche 28 août :