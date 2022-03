Trouver les dés de la chance dans la Vallée Roupillante, guide Tiny Tina's Wonderland

Les dés de la chance sont des objets collectables incontournables dans Tiny Tina's Wonderland. Voici le diaporama de ceux que l'on peut trouver dans la Vallée Roupillante.

On vous le disait dans notre petit chapô, les dés de la chance sont tout naturellement les objets les plus recherchés dans Tiny Tina's Wonderland. Ces petits dés à 20 facettes augmentent de manière permanente la "Baraka" de votre personnage, comprenez sa chance de trouver du loot de meilleur qualité au cours de la partie. Ils sont dissimulés un peu partout dans les différents niveaux, parfois en plein milieu du chemin, parfois non. Notez que tous les dés ne sont pas accessibles directement au début du jeu, mais qu'il faudra parfois progresser dans l'histoire pour y accéder. Voici notre petit diaporama sur les dés de la chance dans la Vallée Roupillante, premier niveau du jeu :

Bien entendu, quatre dés ne correspond qu'à une maigre partie de la totalité des trouvailles que l'on peut faire dans le jeu. En effet, Tiny Tina's Wonderland contient pas moins de 260 dés de chance dissimulés dans les niveaux, mais aussi dans la carte du monde. Alors n'hésitez pas à consulter nos autres guides sur le sujet !