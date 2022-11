Les meilleurs decks pool 2 dans Marvel Snap

Marvel Snap est le nouveau phénomène des jeux de carte à collectionner. Une formule qui séduit en raison de son gameplay fun et nerveux. Aujourd'hui, on vous donne les clefs pour bien démarrer avec nos meilleurs decks en pool 2.

Reprenant le multivers Marvel à la perfection, Marvel Snap s'impose peu à peu comme une référence dans le vaste monde des CCG ou jeux de cartes à collectionner. En plus de sa direction créative, respectueuse des comics de Stan Lee, le jeu propose une formule rythmée suffisamment complexe pour plaire aux vétérans du genre, que facile d'accès pour convaincre les néophytes. Ses parties courtes mais intenses rendues diverses par la multiplicité des terrains qui modifie profondément le cours de certains matchs. Aujourd'hui, on se concentre sur les decks pool 2, et sur les meilleures options pour facilement gagner vos matchs.

Le deck contrôle pool 2 © Linternaute/JV

Sunspot : gagne +1 de puissance à la fin de chaque tour pour chaque point d'énergie non dépensé

gagne +1 de puissance à la fin de chaque tour pour chaque point d'énergie non dépensé Iceman : récupérez une carte de la main de votre adversaire

récupérez une carte de la main de votre adversaire Angela : gagne +2 de puissance quand vous jouez une carte sur son terrain

gagne +2 de puissance quand vous jouez une carte sur son terrain Scorpion : afflige -1 de puissance aux cartes de votre adversaire

afflige -1 de puissance aux cartes de votre adversaire Scarlet Witch : changez le terrain par un autre

changez le terrain par un autre Lizard : afflige -3 de puissance à un terrain si votre adversaire a 4 cartes dessus

afflige -3 de puissance à un terrain si votre adversaire a 4 cartes dessus The Punisher : gagne +1 de puissance pour chaque carte que votre adversaire pose sur ce terrain

gagne +1 de puissance pour chaque carte que votre adversaire pose sur ce terrain Killmonger : détruit toutes les cartes à 1 de coût en mana

détruit toutes les cartes à 1 de coût en mana Shang-Chi : détruit toutes les cartes de votre adversaire sur ce terrain qui ont plus de 9 de puissance

détruit toutes les cartes de votre adversaire sur ce terrain qui ont plus de 9 de puissance Enchantress : annule toutes les capacités permanentes des cartes de votre adversaire sur ce terrain

annule toutes les capacités permanentes des cartes de votre adversaire sur ce terrain Hobgoblin : votre adversaire récupère cette carte

votre adversaire récupère cette carte America Chavez : cette carte sera toujours tirée au tour 6, et pas avant

Pour bien commencer dans votre ascension du pool 2, vous pouvez débuter avec un deck contrôle qui vous permettra de facilement gérer vos adversaires. Ce deck se base sur énormément d'effets de contrôle, vous offrant de nombreuses options pour planter quelques épines dans le pied de votre adversaire. Pour le début de partie, vous pouvez vous appuyer sur Sunspot et Iceman pour facilement récupérer des points de puissance et handicaper votre adversaire. Angela et Scorpion vous permettront de contester un terrain sur lequel votre adversaire investit grandement, tout comme the Punisher.

Killmonger peut être une très bonne option pour récupérer des terrains tenus par des cartes faibles, mais attention à ne pas tuer vos propre cartes inutilement. Shang-Chi est l'argument ultime pour contrer les cartes à fort potentiel, tout comme Enchantress qui contre tous les effets permanents. Enfin, Hobgoblin est l'argument ultime pour bien ennuyer votre opposant, tandis qu'America Chavez vous permettra de récupérer les terrains nettoyés par Enchantress et Hobgoblin.