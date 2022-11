Marvel Snap : decks, pool, collections...Notre guide pour bien débuter !

Marvel Snap prend d'assaut les téléphones mobiles et les PC du monde entier, devenant assez vite l'un des phénomènes de l'année 2022. Si vous faites partie des joueurs se lançant dans l'aventure, voici un petit guide pour vous aider à bien débuter.

Avec son gameplay rapide et ses mécaniques uniques, Marvel Snap s'impose extrêmement vite comme l'une des références des jeux de cartes à collectionner. D'autant plus que la direction artistique du jeu affiche un amour et un respect inconditionnels pour l'univers de Stan Lee, donnant à cette petite application à la fois du punch et du charme. En bref, Marvel Snap est un must-have, pour les joueurs de JCC (ou CCG en anglais) et pour les fans du multivers Marvel qui s'essayent au format pour la première fois. C'est d'ailleurs pour tous les nouveaux joueurs que nous vous avons concocté un petit guide vous offrant tous les conseils utiles pour débuter sur le bon pied.

Marvel Snap est un JCC vous opposant à un adversaire pendant une partie de six tours. Sa particularité est qu'au lieu d'un seul plateau, il en comporte trois. Ces trois terrains choisis aléatoirement parmi les 80 disponibles, et chacun affiche ses propres règles. Afin de gagner une partie, vous devez contrôler au moins deux terrains sur trois à la fin du tour 6. Il vous faudra donc adapter votre jeu aux différents terrains en sachant que seulement quatre de vos cartes peuvent être posées au maximum par terrain.

Chaque joueur arrive dans la partie avec un deck prédéfini (par lui-même) de douze cartes. Chaque carte possède deux statistiques, son coût en mana, et sa puissance. Certaines (la plupart) disposent également d'un pouvoir unique influençant ses statistiques, celles des cartes de l'adversaire, ou tout simplement le déroulement de la partie.

Le jeu s'organise donc en six tours, à chaque tour vous gagnez un point de mana supplémentaire vous permettant de jouer progressivement des cartes au coût en mana croissant. Bien évidemment, plus le coût en mana d'une carte est élevé, plus elle est puissante, mais vous ne pourrez la jouer qu'en fin de partie. Le joueur cumulant le plus de puissance sur un terrain donné à la fin du tour six remporte le terrain, deux terrains contrôlés sur vous octroiera la victoire.

Le déroulement d'une partie © Linternaute/JV

Une autre spécificité de Marvel Snap est le fonctionnement des cubes cosmiques, qui sont une sorte de monnaie compétitive et qui sont offerts à chaque victoire. Le nombre de cubes cosmiques d'un joueur définit son rang, et chaque défaite vous fera perdre un nombre définit de cubes cosmiques. En effet, un cube cosmique est mis en jeu par défaut à chaque match, en sachant qu'au dernier tour, le montant de cubes mis en jeu est doublé.

A tout moment dans la partie, l'un des deux joueurs peut décider de doubler le montant des cubes à gagner (ou à perdre) en effectuant ce que l'on appelle un "Snap". Les deux joueurs peuvent "snaper" portant le nombre maximum de cubes cosmiques en jeu à 8. Lorsque votre adversaire "Snap", vous avez l'opportunité de "battre en retraite" c'est à dire de concéder une défaite avant que le montant de cubes perdus ne soit doublé.

Avant d'être compétitif, Marvel Snap reste un jeu de cartes à collectionner. Votre collection de carte joue donc un rôle important dans votre progression en jeu et influe directement sur votre niveau de collectionneur, lié à votre compte. En jouant, vous obtiendrez des crédits et des boosters, qui sont les deux monnaies principales pour améliorer vos cartes. Les crédits sont liés à votre compte, tandis que les boosters sont liés aux cartes que vous jouez à chaque partie. Plus vous jouez des cartes souvent, plus leurs boosters seront nombreux. Ces deux ressources combinées vous permettent d'augmenter la rareté d'une carte, qui change son apparence sans modifier ses statistiques. Parce qu'avoir l'air cool c'est important.

Hulk et les différentes ressources demandées pour son amélioration © Linternaute/JV

Plus vous augmenterez la rareté de vos cartes, plus vous progresserez dans votre niveau de collectionneur. Chaque niveau de collectionneur vous permet de débloquer des nouvelles cartes à jouer, à la puissance croissante. Rien de plus logique donc que de diviser les joueurs en fonction de leur niveau de collectionneur, étant donné qu'ils ont accès à des cartes différentes. Les joueurs sont donc répartis en trois groupes que l'on appelle communément pool 1, pool 2 et pool 3. Ils se définissent de la sorte :

pool 1 : niveaux 18 à 214

niveaux 18 à 214 pool 2 : niveaux 222 à 474

niveaux 222 à 474 pool 3 : niveaux 474 et au delà

ASTUCE : A chaque fois que votre niveau de collectionneur attendra l'un de ces paliers, vous commencerez à rencontrer des joueurs de votre nouveau pool. Autant vous dire que les premières partie dans un pool supérieur seront compliquées, puisque vous risquez d'affronter des joueurs ayant débloqué toutes les cartes à jouer dudit pool. Nous vous conseillons donc de conserver et d'accumuler vos ressources d'amélioration (crédits, boosters) à la fin d'un pool (autour du niveau 180 par exemple) afin de débloquer un maximum de niveaux de collection d'un coup et d'ainsi gagner accès aux cartes à jouer du pool suivant d'une traite.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour commencer à jouer… aux cartes. Il ne vous reste à plus qu'à vous créer un deck qui vous convient et à vous lancer dans les parties endiablées de Marvel Snap. Dispo sur mobile et ordinateur.