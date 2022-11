Comment récupérer sa sauvegarde après un crash dans Pokémon Ecarlate et Violet ?

Hantise des joueurs de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, les crashs du jeu en pleine partie, assez nombreux sur le nouveau titre de Game Freak. On vous explique comment récupérer votre sauvegarde après un crash.

Bien que Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet nous offrent une aventure extrêmement fun, avec de nombreuses nouveautés et concepts originaux, les deux jeux restent extrêmement instables sur Nintendo Switch. Une situation qui se traduit par de nombreux bugs, glitch, voire crashs pour certains joueurs, et ce en perdant une sauvegarde récente de leur partie. D'autant plus que la sauvegarde automatique du jeu doit parfois être désactivée pour permettre différentes activités, comme la chasse aux Pokémon Shiny par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de récupérer une sauvegarde, même après un crash de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. On vous explique comment faire.

Votre progression est sauvegardée quoiqu'il arrive dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, sous la forme d'une "backup save", une sauvegarde de secours qui se trouve dans les fichiers du jeu. Le seul souci est de la restaurer pour vous permettre de reprendre votre partie en cours. Or, c'est une manipulation tout à fait possible ! Il vous suffit d'appuyer sur trois touches en même temps une fois que vous vous trouvez dans le menu du jeu.

B + X + Haut

Cette combinaison de touches restaurera automatiquement votre sauvegarde, même si vous avez désactivé la sauvegarde automatique dans les paramètres du jeu. En effet, la sauvegarde manuelle est le meilleur moyen de réagir instantanément si vous croisez un évènement particulier. Dans le cas d'une chasse aux Pokémon Chromatiques par exemple, si vous apercevez votre précieuse proie au loin, il vous faudra systématiquement sauvegarder votre progression manuellement pour maximiser vos chances de la capturer. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre comment capturer efficacement les Pokémon Chromatiques (Shiny) dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, n'hésitez pas à consulter notre petit guide juste ci-dessus.