Comment trouver des Pokémon Shiny (Chromatiques) dans Pokémon Ecarlate et Violet ?

Véritable Graal de tous les dresseurs de Pokémon qui se respectent, les Pokémon Shiny ou Chromatiques sont extrêmement rares. Dans ce petit guide, on vous explique comment maximiser vos chances d'en trouver dans Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet.

Pour commencer ce guide, il faut parler un peu statistiques. Comme dans la majorité des jeux Pokémon, les Pokémon Shiny (ou chromatiques) sont une variation extrêmement rare d'un Pokémon reconnaissable à sa teinte brillante et aux petites étoiles qui apparaissent quand vous les combattez. Le taux d'apparition d'un Pokémon Shiny est relativement fixe dans les jeux Pokémon, et reste fixé à 1 / 4096. Vous avez à peu près une chance sur quatre mille de tomber sur un Pokémon Shiny ou Chromatique dans Pokémon Ecarlate et Violet également. Sauf que dans cette neuvième génération de jeux Pokémon, il existe trois techniques qui mises bout à bout vous permettant de réduire ces chances drastiquement.

Les charmes chromatiques

Le charme chromatique est un petit objet qui vous permet de diviser par trois le taux d'apparition d'un Pokémon Chromatique. Il est disponible à l'Académie dans le laboratoire de Jacques, le fameux professeur de biologie. Malheureusement, le charme chromatique ne peut être obtenu qu'une fois le Pokédex de Paldéa complété, ce qui vous forcera à capturer ou étudier exhaustivement tous les Pokémon de Paldéa avant de pouvoir porter ce précieux objet. Nous insistons, le charme chromatique est une pièce clef de ce guide, puisqu'il permet de faire baisser le taux d'apparition des Pokémon Chromatiques de 1/4096 à 1/1365 sur l'ensemble du jeu (sauf dans les raids téracristaux).

Les piques niques

Les piques niques sont des moments privilégiés vous permettant de passer un peu de temps avec vos Pokémon. Vous aurez aussi et surtout l'occasion d'y préparer des sandwichs vous octroyant des bonus temporaires limités à 30 minutes. Parmi toutes les recettes possibles, dix-huit vous permettent de bénéficier de l'aura de brillance, chacune étant spécifique à un type de Pokémon. En consommant l'un de ces sandwichs avec une aura de brillance de niveau 3, vous multiplierez environ par quatre vos taux d'apparition de Pokémon Shiny.

La liste des recettes de sandwichs aura brillance est disponible sur l'excellent guide de margxt.fr

Les apparitions massives

Les apparitions massives se produisent de manière aléatoire sur la carte, et correspondent à l'arrivée d'un grand nombre de Pokémon similaires au même endroit. Ces apparitions se produisent par vague de 25 ou 30 Pokémon, multipliant vos chances de trouver une version Shiny (Chromatique) dudit Pokémon dans la zone. D'autant plus que la statistique d'apparition d'un Pokémon Chromatique lors d'une apparition massive est augmentée de 1/4096 à 1/1365.

Combiner les trois méthodes

Vous l'aurez compris, attraper des Pokémon Shiny ou Chromatiques est surtout une affaire d'augmenter des probabilités mathématiques. Dans Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate, vous pouvez combiner les trois méthodes proposées ci-dessus pour maximiser vos chances d'apparition d'un Pokémon Chromatique. Si vous avez la chance de posséder un charme chromatique, guettez sur votre carte les évènements d'apparition massive. Rendez-vous par la suite au lieu de l'apparition, et préparez et consommez un sandwich adapté au type de Pokémon que vous souhaitez trouver. Par la suite, il vous faudra faire spawn et despawn un maximum de Pokémon de la même espèce. Pour ce faire, vous n'avez qu'à sortir et ranger votre pique-nique, ce qui réinitialise la zone. Si vous respectez toutes ces étapes, votre chance d'apercevoir un Pokémon Shiny devrait être autour de 1/512. Répétez l'opération plusieurs fois et vous devriez trouver votre Pokémon Chromatique !