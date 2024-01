Qu'est-ce que Palworld, le Pokémon-like au centre de nombreuses polémiques ?

Récemment disponible en accès anticipé sur Steam et sur le Gamepass de Microsoft, le jeu Palworld s'attire les foudres de nombreux utilisateurs. Plagiat de Pokémon, utilisation d'IA, présence de NFT... On fait le point.

C'est un succès fulgurant auquel personne ne s'attendait vraiment : Palworld, jeu vidéo disponible sur PC et consoles Xbox le 19 janvier dernier, est en train de battre de nombreux records depuis sa sortie en accès anticipé. Avec plus de 6 millions de copies vendues (selon l'éditeur) et 1,5 millions d'utilisateurs en temps réel, le titre s'impose déjà comme l'un des plus gros hits de l'année 2024 et l'un des jeux les plus écoulés sur la plateforme de jeux Steam.

Le succès phénoménal de Palworld s'accompagne également de nombreuses polémiques. Son studio, Pocketpair, est sous le feu des critiques pour ses positions plus que controversées. On vous résume toute l'affaire.

Palworld n'est-il qu'un énorme plagiat de Pokémon ?

Palworld est un jeu en ligne en monde ouvert où les joueurs peuvent construire leurs bases, créer de l'équipement, des armes, et surtout, capturer des Pals. Ces adorables créatures, au nombre de 111, peuplent le monde de Palworld et peuvent être capturées pour assister les joueurs, participer aux chantiers en cours ou se battre contre d'autres Pals.

Cette dernière partie du gameplay de Palworld n'est pas sans rappeler une autre franchise à succès : Pokémon. Mais au-delà du principe même de capturer et collectionner des monstres de poche, Palworld indigne davantage par ses créatures (très) inspirées d'autres qui proviennent de Pokémon.

Au vu des nombreuses similitudes entre certains Pals et Pokémon, il est difficile de nier que les créateurs de Palworld se soient grandement inspirés de la célèbre série de jeux japonaise pour créer leurs propres petits monstres à capturer. Le studio s'est cependant déjà exprimé sur le sujet, en déclarant que Nintendo n'avait effectué aucune forme de plainte ou action légale à l'encontre de Palworld. Le directeur du studio, Takuro Mizobe, a également déclaré que le studio "n'a aucune intention de copier la propriété intellectuelle d'autres entreprises."

Palworld est-il un jeu crée par de l'IA ?

L'autre grande polémique qui enfle depuis des jours concerne l'utilisation d'intelligence artificielle au sein de Palworld. Plusieurs internautes accusent le studio Pocketpair d'avoir utilisé de l'IA, au détriment de véritables game designers, afin de créer le monde et les textures de Palworld. Cela permettrait notamment au studio de créer les différents modèles des Pals tout en économisant du temps et de l'argent, mais jetterait un sérieux problème d'éthique dans l'industrie vidéoludique.

Mizobe n'a pas directement renié les accusations d'IA au sein de Palworld. Le directeur du studio a cependant tenu à calmer les ardeurs des internautes et différentes menaces reçues par les designers du titre : "Actuellement, nous recevons des commentaires diffamatoires contre nos artistes et nous voyons des tweets qui ressemblent à des menaces de mort. J'ai reçu diverses opinions concernant Palworld, mais toutes les productions liées à Palworld sont supervisées par plusieurs personnes, dont moi-même, et je suis responsable de la production. J'apprécierais que vous vous absteniez de calomnier les artistes impliqués dans Palworld."

Ce n'est pas la première fois que le studio Pocketpair est accusé d'utilisation d'intelligence artificielle au sein de ses jeux. Son dirigeant, Takuro Mizobe, s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur son intérêt pour l'IA dans la création de jeux vidéo. L'un des précédents jeux du studio, "AI : Art Impostor" repose notamment sur l'intelligence artificielle.

A l'heure actuelle, il n'existe cependant aucune preuve concrète que Palworld ait été crée à l'aide d'intelligence artificielle. Le jeu est notamment disponible sur la plateforme Steam, dont les conditions d'utilisations imposent aux studios de déclarer si leurs jeux utilisent de l'IA ou non.

La plateforme Steam impose aux studios la transparence concernant l'IA. © Steam / Valve

Palworld inclut-il des NFT dans son jeu ?

En marge des accusations d'utilisation d'IA, Palworld est également accusé d'utiliser des NFT (non fungible token). Cette technologie de "certificat numérique" a longtemps été critiquée pour sa fâcheuse tendance à dissimuler des utilisations douteuses, systèmes pyramidaux et arnaques en tout genre.

Les accusations de NFT envers Palworld rejoignent les positions du créateur du studio. Takuro Mizobe s'est déjà exprimé quant à son interêt envers l'IA et les NFT au sein des jeux vidéo. Ces déclarations ont suffit pour que de nombreux internautes s'indignent sur la toile et accusent Mizobe de vouloir développer des NFT au sein de Palworld. A l'heure actuelle, le jeu ne contient cependant aucune preuve de NFT ou projet de cryptomonnaie liée au titre. Il faudra cependant patienter un peu pour voir si le succès soudain de Palworld incite son studio à y intégrer de tels procédés.