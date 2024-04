Star Wars Outlaws dévoile un trailer explosif et révèle sa date de sortie

Il fait partie des jeux attendus de cette année 2024. La célèbre entreprise française Ubisoft a dévoilé la sortie de son prochain jeu Star Wars.

Des jeux Star Wars, les adeptes en ont vus passer mais c'est une première pour Ubisoft. Pour afficher ses ambitions et ses promesses, le studio a décidé de faire confiance à Massive Entertainment pour développer son jeu. Le prestigieux studio suédois est notamment connu pour le développement des deux premiers jeux The Division et du récent Avatar Frontier of Pandora. A quelques mois de sa sortie, annoncée le 30 août 2024, Star Wars Outlaws a été dévoilé à travers une vidéo détaillant l'histoire du jeu.

Que raconte la première bande annonce de Star Wars Outlaws ?

L’histoire de Star Wars Outlaw se situe, au sein de la série de films de la première trilogie, entre "l’Empire Contre-Attaque" et "le Retour du Jedi". Le spectateur incarne le rôle de Kay Wess, une jeune contrebandière qui n’a peur de rien et dont l’univers est constitué de nombreuses planètes. Le personnage se distingue par son arme de défense, le pistolet laser, qui apporte de la nouveauté contrairement aux incontournables sabres laser. De nombreux indices suggèrent que l'héroïne croisera la route de personnages de la trilogie originale.

Sur quelles consoles sortira Star Wars Outlaws ?

Ubisoft a récemment communiqué sur les plateformes sur lesquelles sera disponible Star Wars Outlaws. Le titre sortira sur PC et consoles next gen que sont la Playstation 5 et Xbox Series.

Star Wars Outlaws est d'ores et déjà disponible en précommande au prix de vente conseillé de 79,99 euros dans son édition de base. L'édition Gold est proposée à 109,99 euros et propose divers bonus comme un pass saisonnier et 3 jours d'accès anticipé.