Un ordinateur Acer Aspire à -25% pour le Black Friday, c'est le bon plan PC portable du jour !

L'Acer Aspire 3 est à moins de 400 euros pour le Black Friday !

Le Black Friday est enfin là, et avec lui, une multitude d'offres ont envahi la toile. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable performant à un prix abordable, ne cherchez pas plus loin ! Une offre a déjà attiré l'attention de la rédaction puisqu'elle porte sur un modèle reconnu, un PC portable de la gamme Acer Aspire. L'Acer Aspire 3 A315-510P-34V9 est ainsi en promotion avec -24% affichés en ligne.

C'est le géant Amazon qui propose la meilleure offre sur ce PC portable 15,6 pouces équipé d'un écran Full HD 1080p. Il est à seulement 379 euros sur Amazon, soit une économie de 120 euros par rapport à son prix initial de 499 euros. Cette offre est difficile à battre, surtout lorsque l'on prend en compte les caractéristiques de cet ordinateur portable, plutôt polyvalent.

L'écran Full HD offre un très bon rendu de couleurs, ce qui en fait un excellent choix pour le divertissement, la navigation sur le web et le travail. De plus, il est doté de la technologie BlueLightShield, qui réduit la lumière bleue émise par l'écran, ce qui est un vrai plus surtout si vous passez de nombreuses heures devant votre ordinateur. Un autre avantage de cet ordinateur portable est sa portabilité. Peu épais, il profite d'un poids contenu de 1,7 kg tout en affichant une belle autonomie. Compatible avec le Wifi 6 et doté de nombreux ports (USB 3.2, Type C et HDMI), c'est un compagnon complet et taillé pour de multiples tâches. Ajoutez-y une webcam de bon niveau et vous avez là un très bon partenaire de télétravail ou de visio !

Sous le capot, cet Acer Aspire 3 est alimenté par un processeur Intel Core i3-N305, soutenu par 8 Go de RAM et un disque dur de 512 Go. Navigation sur internet, traitement de texte et outils de bureautique, streaming, retouche photo... L'Acer Aspire 3 est capable de tout faire ou presque. Les adeptes de gaming lui préfèreront par contre une machine mieux dotée.

En résumé, l'Acer Aspire 3 A315-510P-34V9 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un ordinateur portable abordable et performant. Et avec son prix réduit à 379 euros pour le Black Friday, c'est le moment idéal pour l'acheter et réaliser des économies substantielles. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle et profitez de la performance Acer à petit prix.