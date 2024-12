Black Friday 2025 : quelle date pour la prochaine édition ?

La prochaine édition du Black Friday 2025 n'est pas attendue avant plusieurs mois.

Le Black Friday 2025 fera certainement encore beaucoup d'heureux consommateurs ! Cet événement de promotion est généralement le plus attendu chaque année devant les soldes et autres French Days.

Bien que le Black Friday ne dispose pas d'une organisation officielle, et donc d'une date pré-établie, il est toujours possible de se projeter en analysant les précédentes éditions. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Black Friday 2025 avec sa date, ses participants et son successeur, le Cyber Monday.

Le Black Friday 2025 ne dépend pas d'un organisateur particulier. Mais l'événement respecte un calendrier assez simple. La tradition veut que la date du Black Friday tombe toujours le dernier vendredi du mois de novembre, après les fêtes de Thanksgiving au Etats-Unis. En partant de ce principe, la date officielle du Black Friday 2025 a donc été fixée au vendredi 28 novembre 2025.

Il est généralement possible de trouver chaque année une multitude d'offres bien avant cette date officielle et même au-delà, avec plusieurs sites qui proposent des promotions estampillées "Black Friday Week", "avant-premières" ou "prolongations" dès le début du mois de novembre et décembre. Le Black Friday se prolonge aussi chaque année jusqu'au lundi suivant, baptisé cette fois le Cyber Monday, journée de promos sur la tech.

Quels magasins participent au Black Friday ?

Le Black Friday est une opération commerciale qui peut engager n'importe quel commerce, physique ou dématérialisé. En France, on retrouve peu ou prou les mêmes participants chaque année. Lors des des précédentes éditions du Black Friday, des promotions étaient visibles chez certaines grosses enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, et bien d'autres. Certaines enseignes spécialisées comme Zara, Électro Dépôt ou Castorama participent également régulièrement au Black Friday.

Le Black Friday est une opération très largement menée par Amazon. Le géant de l'e-commerce donne souvent le feu vert à l'opération en proposant des promotions dès le début ou le milieu du mois de novembre. Les autres sites bien connus comme la Fnac ou CDiscount ne mettent généralement pas très longtemps avant de lancer leurs offres également.

Traditionnellement, le Black Friday est suivi d'une dernière journée de promotions baptisé "Cyber Monday". Bien que cette tradition ne soit pas suivie par l'intégralité des participants au Black Friday, elle permet à certains marchands de proposer d'ultimes offres sur différents produits. Sans pour autant être réservée aux enseignes en ligne, le Cyber Monday se distingue davantage sur internet que dans les magasins physiques. Cette année, il se tenait le lundi 2 décembre.

Et pour cause : le Cyber Monday propose avant tout des promotions sur des produits high tech. Ces derniers peuvent concerner plusieurs sortes d'offres. Si vous êtes à la recherche de gros rabais sur des ordinateurs portables, des jeux vidéo ou des tablettes, le Cyber Monday peut être l'occasion ultime de craquer.