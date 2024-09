Ces boutons rouge, vert, jaune et bleu sont toujours présents sur les télécommandes de nos télévisions, peu de gens connaissent leur utilité

Il s'agit de boutons faciles à identifier et présents sur de nombreuses télécommandes. Mais à quoi peuvent-ils bien servir ?

Il existe de nombreux objets du quotidien qui sont dotés de fonctions très utiles, mais auxquelles on ne fait pas vraiment attention tant on ne s'en sert pas régulièrement. C'est notamment le cas de nos télécommandes de télévision. Si ces dernières disposent de nombreux boutons et fonctions, la majorité des utilisateurs vont se contenter de changer de chaine, de source ou de jouer avec le volume de leur TV, sans se soucier des autres fonctionnalités disponibles sur leur télécommande.

Les boutons rouge, vert, jaune et bleu de nos télécommandes sont ainsi de moins en moins utilisés par les utilisateurs, mais également par les chaines TV elles-mêmes. Les petites fonctions qui se cachent derrière peuvent pourtant s'avérer bien pratiques lorsqu'elles sont prises en charge.

Par exemple, le bouton rouge de votre télécommande, en plus de permettre de basculer entre les lettres majuscules et minuscules sur certains téléviseurs, est généralement associé à des services en ligne et informations sur votre émission en cours. Ce bouton permet sur certains boitiers TV d'obtenir des informations sur le programme que vous êtes en train de visionner, mais également d'accéder à du contenu supplémentaire chez certains fournisseurs d'accès TV.

Le bouton vert est dédié quant à lui à la planification des programmes TV. En appuyant dessus avec un boitier TV compatible, vous pourrez obtenir des informations sur les programmes à venir pour la chaine sur laquelle vous vous trouvez. Cela vous permet de savoir si votre émission préférée arrive plus tard ou non ! Attention cependant, puisque ces indications peuvent ne pas s'avérer correctes en cas de reprogrammation exceptionnelle.

Le bouton jaune sert, enfin, à ouvrir des menus et sous menus relatifs au contenu que vous êtes en train de visionner. Pour un match de foot par exemple, le bouton jaune peut permettre d'obtenir différentes statistiques pour le match en cours.

Concernant le bouton bleu, il est généralement associé aux fonctions sociales intégrées à votre téléviseur ou boitier TV. Cela permet d'obtenir des options de partage pour les réseaux sociaux ou parfois des messageries directement intégrées à votre appareil.

Gardez cependant en tête que ces fonctionnalités sont celles attribuées en général aux télécommandes de nos téléviseurs. Les constructeurs peuvent très bien allouer d'autres fonctions à ces boutons, ou même rajouter d'autres accès, notamment aux services de SVOD que l'on observe de plus en plus sur certaines télécommandes.