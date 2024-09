La pluie va tout gâcher à partir de cette date presque partout en France

Pluie et orages s'annoncent sur une large partie du pays cette fin de semaine. L'entrée dans l'automne risque d'être humide alors que les températures restent estivales.

Le beau temps du début de semaine devrait toucher à sa fin ces prochains jours. Bien que le soleil soit encore majoritairement présent jusqu'à la fin de semaine, à partir de vendredi soir des averses orageuses arrivent de l'ouest, elles s'étendent sur toute la façade atlantique avant de gagner les terres les jours suivants.

Dès samedi matin, selon La Chaîne Météo l'instabilité semble s'installer davantage sur la France, même si le soleil reste tout de même assez présent au nord-est. Sur le reste du pays, c'est un temps nuageux qui se profile, de la pointe bretonne à la Bourgogne et de la Normandie à l'Occitanie. Dans l'après-midi, le temps se dégrade à nouveau, les nuages continuent d'avancer vers l'est de la France alors que des orages se poursuivent sur les côtes de la Manche et le long de la façade atlantique. La pluie va également se manifester sur la majeure partie de la moitié ouest, coupant la France en deux. Sur les bords de la Méditerranée, seuls les départements de l'Occitanie sont pour le moment concernés par ces averses.

Les températures de la journée dépassent les normales de saison. Dans la matinée, les minimales sont prévues pour Strasbourg avec seulement 11°C et les maximales pour Toulouse, Perpignan, Montpellier et Ajaccio avec 17°C. Pour la suite de la journée, les températures remontent surtout au nord, avec jusqu'à 24°C à Lille, 23°C autour du bassin parisien. En soirée, le temps ne semble pas vouloir se calmer, les averses ainsi que les orages se poursuivent, sur les trois quarts ouest de l'Hexagone.

© La Chaîne Météo

Pour la journée de dimanche, la météo se dégrade à nouveau. Dans la matinée, les nuages et les intempéries auront gagné l'ensemble des départements du sud et de l'est de la France. Une grande partie du pays sera sous l'influence d'une dépression remontant de la Méditerranée vers le golfe de Gascogne. L'après-midi ne s'annonce guère plus agréable avec des averses orageuses qui auront quitté les côtes normandes et bretonnes pour se généraliser sur le reste de la France.

Les températures restent toutefois de saison, une vingtaine de degrés à l'échelle nationale et localement, La Chaîne Météo prévoit pour la matinée entre 12°C à Strasbourg et Aurillac et jusqu'à 18°C à Montpellier, Perpignan et Ajaccio. Dans l'après-midi, les températures évoluent légèrement, les minimales sont une nouvelle fois pour Aurillac avec seulement 17°C, alors que dans les trois quarts du pays on approche les 20°C. C'est seulement dans les régions les plus au sud que le thermomètre franchira la barre des 20°C, avec 21 à Bordeaux et à Montélimar, et 22 à Nice, Marseille et Toulouse.