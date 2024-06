Il existe une technique simple pour booster la connexion de votre wifi. Elle ne demande qu'un smartphone !

Vous en avez marre des pages qui mettent du temps à s'ouvrir et des vidéos qui ne se lancent pas ? L'appareil que vous tenez entre les mains au quotidien a la solution.

Tout le monde a déjà rencontré au moins une fois dans sa vie des problèmes de connexion. Que ce soit en pleine partie d'un jeu vidéo lancé depuis des heures ou pour l'envoi d'un dossier important au travail, ces situations sont très souvent embarrassantes. Toutefois, si vous cherchez un moyen de booster la connexion de votre Wifi à la maison ou à l'extérieur, il existe bien une méthode qui ne vous demandera pas le moindre matériel supplémentaire.

Et si on vous disait qu'un petit appareil du quotidien était capable de réussir une telle prouesse technique ? Comme vous l'aurez deviné, il s'agit bien du smartphone que vous devez sûrement tenir entre les mains en ce moment. Aujourd'hui, plus rien n'échappe aux téléphones portables pourvus des technologies les plus avancées. Mais plus concrètement, en quoi consiste cette méthode ?

© Nathan Gofron

Votre téléphone agit comme un appareil bien connu, le répéteur Wi-Fi. Sa fonction principale est d'étendre la couverture du réseau aux zones où la réception est plus faible. De ce fait, il est possible de faire la même chose avec votre téléphone portable. Lorsque vous êtes chez vous ou en extérieur et que la connexion semble mauvaise, il vous suffit de placer votre smartphone à une distance à peu près égale entre la Box et le terminal de la connexion (votre ordinateur, une tablette ou même un autre téléphone).

Avant d'activer le partage de connexion, il est très important de s'assurer que votre téléphone portable est correctement connecté à un réseau Wifi qui fonctionne. Vous pouvez ensuite décider de connecter votre ordinateur portable ou votre tablette avec ce mobile à l'aide d'un câble USB ou bien directement avec un routeur. Si vous ne désirez pas vous encombrer avec un câble, il est possible d'opter pour la solution de connexion via Bluetooth.

Les étapes à suivre pour activer le partage de connexion sur un smartphone Android :

Pour commencer, Il faut se rendre dans l'application Paramètres de votre smartphone puis sélectionnez le menu "Réseau et Internet". Une fois passée cette étape, vous devez choisir l'option "Point d'accès mobile et partage de connexion". Vous pouvez configurer un mot de passe ou le changer pour un plus simple à retenir en sélectionnant "Mot de passe de l'appareil". Après avoir tapé votre mot de passe, appuyez sur OK. Après cela, il vous suffit d'activer le partage de connexion en basculant l'interrupteur. Vous pouvez choisir d'enclencher le partage par USB, Ethernet ou Bluetooth selon les besoins. Vous devez ensuite sélectionner le nom du Wifi qui se trouve sur votre téléphone portable, depuis votre ordinateur ou tablette, puis entrer le mot de passe configuré. Après la première connexion, le mot de passe est mémorisé automatiquement.

Pour les utilisateurs IOS, voici les quelques étapes à suivre :

En premier lieu, ouvrez l'application Réglages de votre téléphone portable et cliquez sur le menu "partage de connexion". Une fois dans les paramètres de partage de connexion, il vous suffit de déplacer le curseur en face de l'option "Autoriser d'autres utilisateurs". Pour finir, il convient de rentrer le mot de passe défini auparavant sur l'appareil émetteur pour enclencher le partage. Cette habitude de sommeil est très mauvaise, voici pourquoi il faut la changer

Nos grands-mères mettaient cette plante à leur fenêtre - elles avaient vraiment raison quand on connaît son effet

Si vous souhaitez activer et désactiver le partage de connexion, en quelques clics seulement, vous pouvez parcourir le panneau des raccourcis rapides pour chaque smartphone. Il vous suffit de basculer votre doigt du haut de l'écran vers le bas.

Attention tout de même puisque cette méthode de partage de connexion consomme beaucoup d'énergie et la durée de vie de la batterie est fortement impactée. Nous vous conseillons d'en faire usage occasionnellement.