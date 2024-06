Cette habitude de sommeil est très mauvaise, voici pourquoi il faut la changer

Beaucoup de gens trouvent ça confortable, mais cette habitude de sommeil a des impacts sur votre corps.

Quand vient l'heure du coucher, chacun d'entre nous a ses petites manies, sa position préférée, son oreiller fétiche ou bien sa couette adorée. Seul ou en couple, le sommeil est primordial pour être en forme et en bonne santé. Mais si vos manies nocturnes avaient un impact négatif sur votre corps ? C'est le cas pour beaucoup d'entre nous, qui, consciemment ou non, choisissent le confort aux dépens du bien être physique à plus ou moins long terme.

Cette habitude est, pour beaucoup, la façon la plus confortable de dormir : sur le ventre ! Mais pourtant, cette pratique peut nuire à votre santé, sur différents aspects, d'une mauvaise respiration aux maux de dos à long terme en passant par des problèmes de peau. En effet, lorsque vous dormez sur le ventre, votre colonne vertébrale n'est pas alignée naturellement. Cette position exerce une pression sur le bas du dos et provoque un désalignement de la colonne vertébrale.

Avec le temps, cela peut entraîner des douleurs chroniques au dos. D'autant plus que pour pouvoir respirer dans cette position, vous devez tourner la tête sur le côté, ce qui tord un peu plus la colonne cervicale. Cela peut entraîner des douleurs au cou, des raideurs et, dans certains cas, des hernies discales cervicales.

En plus de douleurs de dos, dormir sur le ventre exerce aussi une pression excessive sur les organes internes, comme les poumons, le cœur et l'estomac. Cette pression peut affecter la respiration, rendant le sommeil moins réparateur et plus léger. En plus, elle peut également perturber la digestion et provoquer des reflux gastriques. Ces perturbations peuvent nuire à la qualité globale du sommeil et provoquer une fatigue accrue pendant la journée.

Mais les désagréments ne s'arrêtent pas là ! Dormir sur le ventre peut également avoir des conséquences esthétiques. Dans cette position, votre visage est en contact direct avec l'oreiller, ce qui peut provoquer des rides et des plis sur la peau. À long terme, cette pression répétée peut contribuer à un vieillissement prématuré de la peau. De plus, le frottement contre l'oreiller peut aggraver les problèmes de peau, comme l'acné.

Dormir sur le ventre peut restreindre la respiration en comprimant les voies respiratoires. Cela peut être particulièrement problématique pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil ou d'autres troubles respiratoires. La position sur le ventre peut aggraver ces conditions en réduisant encore plus le flux d'air pendant le sommeil, augmentant ainsi les risques pour la santé.

Mais comment changer une habitude si ancrée, qui plus est en plein sommeil ? Il existe tout de même des astuces à essayer pour faciliter cette transition. Essayez de dormir sur le côté ou sur le dos en utilisant des oreillers pour soutenir votre corps et aligner votre colonne vertébrale. Un oreiller sous les genoux peut aider à réduire la pression sur le bas du dos. De plus, investir dans un matelas de qualité et des oreillers ergonomiques peut grandement améliorer le confort et encourager des positions de sommeil plus saines.