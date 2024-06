Apple Intelligence ne sera pas disponible en Europe en 2024

Suite aux nouvelles lois européennes du DMA, Apple renonce à déployer plusieurs fonctionnalités de sa solution d'IA en 2024.

Les plus grandes nouveautés de la dernière keynote Apple pourraient bien ne pas voir le jour de notre côté du globe. C'est en tout cas ce qu'a récemment déclaré Apple à plusieurs médias dont Bloomberg et Numerama. La firme évoque une incompatibilité entre certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence et les règles du DMA (Digital Market Acts) qui permettent la protection des utilisateurs européens en matière de pratiques anticoncurrentielles.

La firme a donc récemment annoncé devoir renoncer à trois fonctionnalités parmi les plus intéressantes de sa dernière keynote : "En raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Markets Act (DMA), nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois fonctionnalités — iPhone Mirroring, les améliorations de SharePlay Screen Sharing et Apple Intelligence — pour nos utilisateurs de l'Union Européenne cette année."

Ces récentes déclarations restent cependant plutôt vagues et il est assez compliqué de comprendre en quoi le DMA empêche notamment de copier l'écran de son iPhone sur un Mac via la fonction iPhone Mirroring.

Il faut cependant garder en tête qu'Apple n'a jamais caché une certaine animosité envers le DMA. Ces nouvelles règles européennes ont certainement dû contraindre la firme à bousculer ses plans en matière de nouvelles fonctionnalités et stratégies sur le court terme. Le DMA a notamment forcé Apple à passer ses appareils au port USB-C, et donc, à renoncer à son port Lightning propriétaire. Seulement trois mois après la mise en place de ces nouvelles règles, cette déclaration et prise de position pourrait donc bien être une tentative d'Apple pour faire monter au créneau ses fans européens à l'encontre du DMA.

Il faudra donc attendre de voir si Apple trouve une solution détournée pour proposer sa solution d'IA sur iPhone très bientôt. Faute de quoi, l'iPhone 16 se verrait déposseder de nombreuses fonctionnalités prévues pour son lancement en septembre.