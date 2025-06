Keynote Apple : voici toutes les nouveautés à venir sur iPhone, Mac, etc...

La dernière conférence Apple a été longue en nouveautés à venir pour vos appareils. Entre design transparents et fonctionnalités intelligentes, voici notre résumé de la soirée.

Si vous n'avez pas suivi la conférence de la WWDC, vous avez manqué tout un tas de nouveautés à venir sur vos appareils Apple préférés. La firme de Cupertino a multiplié les annonces concernant les prochaines versions de ses systèmes d'exploitation sur smartphone, ordinateur, TV, montre et casque de réalité mixte.

Tout d'abord, un gros changement dans le nom des versions des OS Apple. La firme a fait le choix, comme Samsung en son temps avec ses smartphones Galaxy, d'attribuer à ses systèmes d'exploitation le numéro de l'année à venir. Vous ne verrez donc pas de mention d'iOS 19 dans cet article, mais d'iOS 26 ! Cela vaut pour tous les systèmes d'exploitation de l'entreprise avec l'arrivée prochaine de WatchOS 26, TvOS 26, MacOS 26, etc...

Liquid Glass, un nouveau look pour vos appareils Apple

Parmi les nouveautés inhérentes à l'ensemble de la gamme Apple, on retrouve un gros changement de designs concernant les menus et boutons. Ce design totalement inédit est baptisé Liquid Glass et s'inspire du transparent du verre pour proposer des menus bien plus arrondis et flottants plutôt que simplement juxtaposé à un coin de votre appareil. Une barre URL sur Safari, par exemple, ne sera plus attachée en bas de votre iPhone, mais flottante au dessus de votre page web.

Le design Liquid Glass est transparent et s'intègre directement dans les applications. © Apple

Apple Intelligence s'enrichit

Bien que beaucoup d'internautes attendaient des annonces sur Apple Intelligence, l'IA de la firme n'aura pas été au coeur de la keynote. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont tout de même été annoncées avec notamment de la traduction en direct ou un Google Lens intégré à Visual Intelligence qui permet de retrouver sur le net des objets que vous avez photographiés. L'application Raccourcis pourra également exploiter Apple Intelligence afin de pouvoir utiliser l'IA de mille et une façons. Enfin, Apple Intelligence intègre désormais huit langues supplémentaires avec le chinois (traditionnel), le danois, le néerlandais, le norvégien, le portugais, le suédois, le turc et le vietnamien.

iOS 26 met l'accent sur les messages et le téléphone

Les nouvelles fonctionnalités d'iOS 26 sont particulièrement pensées autour des communications. Si la firme a communiqué quelques mises à jour à venir sur CarPlay, Apple Music et Apple Cartes, la majorité des nouvelles fonctions sont à retrouver dans iMessage et Téléphone.

Vos discussions sur iMessage s'enrichissent à la manière de WhatsApp avec l'intégration de thèmes. Les utilisateurs pourront établir des fonds d'écran selon leur choix mais également profiter de sondages directement intégrés. Les messages de numéros inconnus seront désormais regroupés dans un seul et même dossier pour privilégier vos contacts.

Les SMS provenant de numéros inconnus seront tous regroupés à un même endroit. © Apple

Du côté du téléphone, les possesseurs d'iPhone pourront désormais profiter d'une traduction en temps réel, notamment dans Facetime, dans les communications par téléphones, mais aussi dans les messages.

Sur votre iPhone, il sera désormais possible d'indiquer la raison d'un appel. Votre interlocuteur pourra alors voir cette dernière pendant la sonnerie et décider de répondre ou non en fonction de. Il est également possible de mettre en attente un appel et de vous notifier lorsque ce dernier est pris en charge.

© Apple

MacOS 26 fait peau neuve avec Tahoe

La nouvelle version de MacOS s'intitule Tahoe. Elle intègre le design Liquid Glass pour ses menus, son centre de contrôle, son dock, mais également ses widgets. Les menus profitent également d'un design plus arrondi.

L'application Téléphone pour Mac s'intègre davantage sur l'ordinateur. Les utilisateurs pourront désormais retrouver leurs messages vocaux, leurs contacts, mais aussi passer un appel ou répondre directement depuis leur Mac. Difficile de savoir cependant si cette fonctionnalité sera disponible dans l'Union Européenne.

La recherche Spotlight s'enrichit également avec l'intégration de toutes les applications directement visibles et intégrées. Vous êtes sur une application ? Utilisez Spotlight pour faire une action d'une autre application sans quitter la précédente. Il est également possible de rechercher une fonctionnalité de votre application en passant par Spotlight. Pratique lorsque vous cherchez un paramètre en particulier.

MacOS 26 Tahoe intègre le design Liquid Glass. © Apple

Enfin, les traductions en direct et l'amélioration des raccourcis avec Apple Intelligence sont également ajoutés à MacOS 26 pour davantage de possibilités pour les utilisateurs.

iPadOS 26 transforme votre tablette en ordinateur

La mise à jour de iPadOS 26 profite également du nouveau design Liquid Glass avec des designs transparents, notamment sur les heures de l'écran de verrouillage qui incorpore également un nouvel effet 3D à vos photos.

La grosse nouveauté à venir sur iPad vient du système de fenêtres d'applications qui peuvent désormais être redimensionnées ou placées comme bon vous semble à la manière des fenêtres sur ordinateur. Les utilisateurs peuvent toujours profiter d'un affichage de multiples fenêtres afin d'augmenter leur productivité, mais également de brancher leur iPad sur un écran externe comme un véritable ordinateur. L'iPad devient également capable de gérer de grosses tâches en arrière-plan.

iPadOS 26 intègre également les traductions en direct, les raccourcis améliorés et de nouveaux menus mieux intégrés et transparents. Les applications Messages et Téléphone profitent des mêmes nouveautés que sur iOS 26.

L'iPad peut désormais afficher plusieurs fenêtres où bon vous semble. © Apple

WatchOS 26 veut vous inciter à bouger

Les fonctionnalités annoncées pour l'Apple Watch sont un peu plus sages. Outre le nouveau design Liquid Glass, l'intégration de la traduction en temps réel et le panneau de contrôle amélioré, WatchOS 26 met avant tout l'accent sur "Workout Buddy".

"Workout Buddy" est un assistant vocal disponible dans les entrainements sportifs sur votre montre connectée. Cet assistant peut vous parler durant vos exercices afin de vous motiver ou vous rappeler votre progression par rapport à vos précédentes sessions. Parmi les phrases évoquées par Apple, "Workout Buddy" peut vous motiver avec notamment : "Sixième kilomètre. Vous avez amélioré votre allure et couru le dernier kilomètre en 5 minutes et 45 secondes." ou encore "Vous vous rendez compte ? Votre distance de course totale pour l'année vient de passer la barre des 350 km. C'est une belle performance !".

Un nouveau geste fait également son apparition. Lorsque vous recevez une notification que vous désirez mettre en attente, effectuez simplement une rotation de votre poignet vers le haut ou vers le bas pour ignorer la notification sans l'effacer de votre montre.

Vos AirPods s'enrichissent et contrôlent votre caméra

Les AirPods profitent également de la keynote Apple pour disposer de nouvelles fonctionnalités. La firme a tout d'abord annoncé que les enregistrements audio des AirPods seront "de qualité studio" afin d'aider les personnes qui réalisent des interviews, des musiques ou des podcasts avec le microphone de leurs AirPods.

Enfin, si vous désirez prendre une photo depuis votre iPhone, il est désormais possible de contrôler la caméra en appuyant de façon prolongée sur la tige de vos AirPods.

VisionOS 26 enrichit les possibilités du casque Vision Pro.

Enfin, Apple a également annoncé plusieurs petites nouveautés pour son casque Vision Pro. Ce dernier bénéficie désormais de widgets pleinement intégrés à votre environnement. Il est, par exemple, possible de placer un widget de météo dans un coin de votre cuisine et ce dernier y restera. Les Persona font également peau neuve avec de grosses améliorations pour la restitution de votre visage au sein des applications qui les prennent en charge.