Faut-il vraiment débrancher son smartphone pendant un orage ? Les experts répondent

C'est une croyance très ancienne : les orages peuvent être dangereux pour nos appareils électriques. Alors faut-il les débrancher ou non ?

Les appareils électroniques et la foudre ne font généralement pas bon ménage. Si nos appareils ont généralement besoin d'électricité pour fonctionner correctement, cette dernière est généralement encadrée et maitrisée. Il existe des normes spécifiques pour s'assurer que nos appareils électriques ne disjonctent pas ou ne déclenchent pas un incendie.

Mais alors que se passerait-il si la foudre tombait pendant que nos appareils, notamment notre smartphone, sont branchés sur une prise ? Si un orage venait à frapper au dessus de votre domicile, il y a toujours un risque que l'électricité générée par la foudre vienne créer une surtension dans vos appareils et endommager gravement leurs composants. Plusieurs experts et départements de sécurité se sont penchés sur la dangerosité de la foudre pour savoir si vous devriez débrancher vos appareils lors d'un orage ou non.

La réponse la plus courte est : mieux vaut prévenir que guérir. Selon les experts de chez ENGIE, le niveau de dangerosité de l'orage sur les appareils électriques dépend principalement de votre localisation et de l'ancienneté de votre réseau électrique. En campagne et à la montagne, les risques sont généralement plus élevés puisque le nombre de structures métalliques y sont plus conséquents. On y retrouve également davantage de lignes électriques aériennes construites pour délivrer de l'énergie à toute votre commune. Les grandes villes sont moins sujettes à risque du fait que de nombreux équipements paratonnerre y sont souvent installés.

ENGIE recommande donc de débrancher les appareils électriques les plus complexes lors d'un orage. Cela peut concerner vos ordinateurs, votre télévision, votre box internet, vos appareils de domotique et tous les équipements qui disposent d'un micro-processeur. Les sapeur-pompiers de France conseillent également de ne pas se servir de son téléphone, notamment pour les appels, en extérieur. Il est également recommandé d'éviter de recharger ce dernier pendant l'orage, notamment si vous vivez en campagne.

En revanche, il est vivement déconseillé de toucher à votre disjoncteur. Cet équipement est spécialement prévu comme une sécurité qui se déclenche pour couper votre réseau électrique en cas de surtension ou autre problème détecté. Il agit donc comme une protection pour vous et vos appareils électroniques.