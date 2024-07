Oui, il y a une "bonne façon" de suspendre le rouleau de papier toilette, et c'est une question d'hygiène

C'est un débat populaire dans les ménages : dans quel sens devez-vous accrocher votre papier toilette ? On a la réponse...

Préférez-vous positionner le rouleau de façon à ce que le papier passe par-dessus et pende devant, ou préférez-vous que le papier se déroule par derrière le rouleau, contre le mur ? Cette question fondamentale (ne prenez pas cette phrase au premier degré) a une réponse à la fois historique et scientifique.

Le brevet original des années 1800 pour l'idée du papier toilette perforé montre en réalité qu'il est censé être accroché par le haut. En effet, en 1891, l'inventeur du papier toilette perforé, Seth Wheeler, a illustré le rouleau de toilette avec le papier passant par le haut et au-dessus du rouleau.

Mais il y a également une raison scientifique et cela a à voir avec l'hygiène. Une des clés pour maintenir une salle de bain hygiénique est de minimiser le contact entre les personnes et les surfaces. Positionner le rouleau par le haut signifie donc que le papier est suspendu loin du mur.

Selon le type de porte-rouleau, cela diminue souvent la chance qu'un utilisateur touche le mur derrière en cherchant du papier, laissant des germes sur cette surface qui peuvent être transmis au prochain utilisateur. Les germes peuvent se propager en touchant le rouleau de papier toilette, vaporisés dans l'air, ainsi que par le contact avec des surfaces dans la salle de bain. Réduire le contact avec n'importe quelle surface - comme le rouleau de papier toilette - peut donc vous aider à éviter le contact avec des choses désagréables.

Si vous êtes de ceux qui pensent que "le papier toilette doit pendre en dessous", vous serez peut-être rassuré d'apprendre que vous avez également raison mais seulement dans une situation particulière.

Il y a une exception à la règle générale, et c'est si vous avez de très jeunes enfants ou un chien, qui peuvent plus facilement attraper le rouleau s'il est suspendu par le haut, et le dérouler. Et oui — comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont un tout-petit, un chiot ou un chat joueur, le papier toilette suspendu par le haut risque d'être déroulé par de petites mains ou des pattes duveteuses. Donc, si vous voulez vous prémunir contre les enchevêtrements de papier toilette, vous pourriez vouloir rejoindre l'équipe du "suspendu par le bas".