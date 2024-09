J'ai tapé ce code secret sur mon téléphone et il a boosté mon réseau mobile !

Un simple code utilisé sur votre smartphone peut forcer votre réseau mobile à s'améliorer.

Nos smartphones ont beau être de plus en plus évolués, il n'est pas rare que ces derniers présentent des difficultés à charger une page web ou un contenu en ligne. Cela peut notamment s'expliquer par la zone où vous vous trouvez et qui empêche votre appareil de disposer d'un réseau suffisant pour accéder à vos contenus.

Ce problème peut aussi venir d'un manque de connexion entre votre forfait mobile et les bandes de communication disponibles autour de vous. Si votre smartphone ne capte pas de réseau 4G ou 5G, il lui sera difficile de disposer d'un signal suffisant pour afficher des contenus gourmands en ressources.

Mais saviez-vous qu'il est possible de forcer votre smartphone à disposer d'un meilleur réseau mobile ? L'astuce n'est pas récente, mais elle reste peu connue du grand public puisqu'un simple code secret permet de forcer votre téléphone à passer en 4G ou 5G. Pour le taper, rendez-vous sur l'application "téléphone" de base de votre smartphone et tapez le code suivant comme si vous composiez un numéro : *#*#4636#*#*. Notez que sur certains appareils, ce code n'est pas valable alors essayez le *#36446337#.

Un menu secret va alors s'afficher et vous proposer plusieurs options. Choisissez votre carte SIM. Dans notre exemple, nous n'en disposons que d'une seule donc nous choisissons "Informations sur le téléphone". Si vous disposez de plusieurs cartes SIM, vous devriez observer d'autres options disponibles.

Une fois que vous avez cliqué sur "Informations sur le téléphone", vous accédez à un menu plutôt compliqué. Il faut dire que la majorité des utilisateurs de smartphones ne devraient pas avoir accès à ce menu secret ! Pour trouver ce qui nous intéresse, repérez la ligne "Définir le type de réseau préféré". Sélectionnez alors l'option "LTE only". Vous pourrez alors observer que votre téléphone va forcer à passer sur le réseau de communication avec le plus de données possible.

Félicitations, vous avez forcé votre smartphone à utiliser la 4G ou la 5G ! Nous recommandons cependant de désactiver cette option lorsque vous n'en avez pas besoin. Pour ce faire, réutilisez le code secret pour accéder au menu et sélectionnez le réseau préféré "NR/LTE/GSM/WCDMA".