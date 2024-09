Il n'a jamais été aussi simple de copier la voix de quelqu'un, vous avez juste besoin de TikTok

Les arnaques à l'usurpation d'identité sont nombreuses et comme si cela ne suffisait pas, TikTok lance justement une fonctionnalité pour copier votre voix.

L'intelligence artificielle est en plein essor et elle ne semble pas prête de s'arrêter. Dans une mise à jour à venir, l'une des applications les plus connues au monde, annonce la possibilité prochaine de pouvoir copier des voix pour pouvoir les générer à nouveau avec de l'intelligence artificielle. TikTok veut en effet permettre à ses utilisateurs de personnaliser un peu plus encore les vidéos postées sur sa plateforme en y ajoutant une voix à partir de n'importe quel texte.

Cette fonctionnalité baptisée "créez votre voix avec l'IA" sera directement intégrée à l'application TikTok. Elle permet de recréer votre voix le plus simplement du monde sur des audios pouvant aller jusqu'à 15 secondes. L'application se vante même de pouvoir recréer facilement votre voix ou celle d'un proche en moins de 10 secondes. Vous n'avez ensuite plus qu'à taper le texte de votre choix pour que l'application la transforme en fichier audio qui imite à la fois votre tonalité, votre timbre, mais également votre possible accent.

L'intérêt d'une telle option ? Créer plus rapidement des petites vidéos sur TikTok pour lesquelles vous n'aurez plus besoin de lire un script ou de d'enregistrer votre voix. Il suffira de saisir un texte pour que l'audio soit associé directement à la vidéo, sans effort et sans montage. TikTok précise cependant que les audios enregistrés avec cette fonction restent privés et stockés sur votre appareil.

Mais il y a un hic : il peut être facile d'enregistrer une autre personne de votre entourage ou un inconnu à son insu en lançant l'application sur votre smartphone et en cachant l'écran. Cela permettrait alors de "voler" la voix d'une personne sans qu'elle ne puisse même s'en rendre compte, afin de l'utiliser pour créer des vidéos de votre choix sur l'application.

Difficile de ne pas penser aux différentes usages malintentionnés que cette fonctionnalité pourrait provoquer. L'essor des arnaques avec une voix crée de toute pièce n'a peut-être pas manqué de vous échapper ces dernières années avec, jusqu'à récemment, une fausse vidéo du regretté Alain Delon, qui faisait la promotion d'un casino en ligne.

Difficile également de se prémunir contre cette fonctionnalité si elle est utilisée à votre insu. Si toutefois vous veniez à repérer un audio ou une vidéo usurpant votre identité, il est tout à fait possible de porter plainte en ligne ou auprès d'un commissariat de police. Les agents spécialisés pourront alors se charger de faire retirer la publication de l'extrait non désiré et d'interroger ses possibles auteurs.