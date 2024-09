Le film le plus triste de l'histoire du cinéma est sur Netflix et reste un bijou à voir absolument dans sa vie

Vous allez forcément pleurer devant ce film tragique récemment mis en ligne sur Netflix, c'est un chef d'oeuvre du cinéma inspiré d'une tragique histoire vraie.

On l'a tous éprouvé au moins une fois, l'expérience cinématographique peut provoquer des émotions très fortes chez le spectateur. Du rire aux larmes, certaines œuvres sont loin de laisser indifférents. Si chacun a ses films de prédilection, certains d'entre eux provoquent des réactions unanimes. Cette semaine, Netflix a mis en ligne l'un des films (si ce n'est le film) le plus triste de tous les temps. Préparez vos mouchoirs, on ne ressort pas indemne de ce visionnage.

Et une nouvelle fois, les larmes nous viennent d'un film des studios Ghibli. Difficile de résister face à ce long-métrage d'animation, réalisé par le cinéaste japonais Isao Takahata. Sorti en 1988, Le tombeau des lucioles est non seulement considéré comme un classique du cinéma, mais également comme l'un des meilleurs films de guerre de l'histoire. Mais si la technique utilisée est celle de l'animation, le long-métrage reste extrêmement réaliste, rendant l'expérience de visionnage bouleversante

© Les Films du Paradoxe

L'intrigue du Tombeau des lucioles se déroule à l'été 1945, durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Un frère et une sœur, Seita et Setsuko, se retrouvent orphelins après le bombardement de Kobe et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Adaptant une nouvelle semi-autobiographique d'Akiyuki Nosaka, Isao Takahata s'est inspiré de sa propre expérience de la Seconde guerre mondiale, et plus particulièrement le bombardement américain sur Okayama en juin 1945, pour retranscrire avec réalisme l'horreur de la guerre pour les civils.

Ce film d'animation des studios Ghibli aborde des sujets graves, comme le deuil, la perte, les relations familiales et fraternelles, mais également ce que l'on est prêt à faire pour survivre. Le tombeau des lucioles est ainsi considéré comme l'un des films les plus bouleversants et dur de l'histoire du cinéma. Sur Rotten Tomatoes, il est dans le top 10 des films "qui vont vous détruire", tandis que Elle l'a listé dans sa liste des "films qui vous feront systématiquement pleurer".

Si l'entièreté du long-métrage est difficile, puisque l'animation repose sur un réalisme extrêmement précis et un scénario douloureux, la fin possède tous les ingrédients pour achever les spectateurs. Il a rejoint la gamme des films Ghibli disponibles au catalogue de Netflix le lundi 16 septembre 2024.