Les forfaits 5G d'Orange, SFR et Bouygues peuvent avoir un vilain défaut, ce qu'il faut vérifier

Beaucoup d'opérateurs proposent désormais des offres 5G pour votre mobile. Sans avoir le réseau qui va avec...

Cela fait maintenant plusieurs années que la 5G s'est immiscée dans nos vies de tous les jours. Alors que de nombreux Français disposent toujours d'un forfait 4G, certains utilisateurs succombent aux sirènes de la génération supérieure et optent pour un nouveau forfait avec une option 5G. On compterait 14 millions de cartes SIM actives sur les réseaux 5G, soit 17% des abonnés. Cette dernière, supposément plus rapide ou efficace que la précédente génération, se déploie petit à petit en France, notamment via plusieurs antennes réseau.

Sur son site internet, Orange annonce notamment couvrir déjà près de 70% du territoire avec sa 5G, notamment présente dans les plus grandes villes. Pourtant, de nombreux utilisateurs des réseaux 5G ne voient aucune vraie différence avec leur ancien réseau 4G, si ce n'est un nouveau petit logo affiché sur leur téléphone. Et si ces derniers avaient raison et que cette nouvelle génération n'était pas si intéressante que cela ?

Contrairement à de nombreuses idées reçues, la 5G n'est pas totalement nouvelle et indépendante. Sur les quelque 50 000 antennes relais en France seule une poignée est dédiée entièrement à la 5G. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul opérateur en France qui propose de la véritable 5G. Il s'agit de Free qui a récemment annoncé la sortie de la "véritable" 5G SA à venir pour ses abonnés. Pourquoi "SA" ? Tout simplement pour "5G Stand Alone", qui fonctionne donc grâce à des antennes réservées exclusivement à la 5G. Pour être certain de bénéficier de la vraie 5G, il faudra donc s'assurer que le forfait est SA compatible (et se trouver par ailleurs à proximité d'une de ces antennes spécialement conçues pour la technologie).

Les autres opérateurs tels que Orange, SFR ou Bouygues Telecom s'appuient quant à eux sur des réseaux 5G qui ne sont pas indépendants. Ces derniers reposent toujours sur des infrastructures 4G tout en proposant donc une vitesse de connexion plus rapide, mais qui n'est pas une réelle 5e génération de télécommunication. La 5G non SA (ou NSA) permet uniquement de monter graduellement en puissance par rapport à la 4G.

Concrètement, la 5G NSA dispose d'un temps de latence plus élevé et d'un débit plus faible que la "véritable 5G". Elle reste cependant bien plus facile à déployer et moins chère à installer puisqu'elle repose sur des antennes déjà existantes.

Gardez également en tête que la 5G (SA ou NSA) consomme davantage de batterie que la 4G. Selon une étude récente de l'institut Visermark, la dernière génération de télécommunication consommerait en moyenne 10% de batterie en plus par rapport à la 4G. Si vous luttez fréquemment avec l'autonomie de votre téléphone, vous feriez tout aussi bien de vous aviser à passer à la 5G chez certains opérateurs.