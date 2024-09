Si vous avez du mauvais cholestérol, ces exercices sont parfaits pour le faire baisser

Avoir du mauvais cholestérol est une grosse préoccupation pour de nombreux français.

Avoir du cholestérol est souvent une inquiétude pour de nombreuses personnes. Surtout quand celui-ci est mauvais. L'une des manières les plus efficaces de réduire votre taux de cholestérol consiste bien évidemment à modifier votre régime alimentaire. S'il est essentiel de limiter votre consommation de graisses saturées, l'exercice physique s'avère aussi bien utile, voire indispensable.

Une étude datant de 2020 suggère que le sport est un traitement efficace pour augmenter le taux de "bon" cholestérol, autrement dit le cholestérol HDL, mais aussi que l'activité physique régulière peut améliorer ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Selon l'AHA, l'American Heart Association, la pratique d'un minimum de 150 minutes d'exercice de type aérobie et d'intensité modérée chaque semaine est suffisante pour diminuer les taux de mauvais cholestérol et l'hypertension.

Parmi les meilleurs sports et exercices, la marche à pied est une bonne solution. Les experts conseillent de commencer par un effort de 20 minutes à votre rythme, trois fois par semaine. Puis vous pourrez augmenter la durée de l'exercice jusqu'à 45 minutes 3 fois par semaine. Une fois votre endurance améliorée, augmentez la durée par paliers de 5 minutes. Puis, intégrez des jours supplémentaires à votre programme de marche à pied. Pour atteindre l'objectif de 150 minutes par semaine.

Vous pouvez également pratiquer la natation. Nager de 25 à 45 minutes, en variant les nages et les plaisirs, permet de pratiquer un sport en endurance. La nage combine l'aérobie avec une faible résistance, ce qui aide à améliorer la santé cardiovasculaire, à augmenter le bon cholestérol (HDL) et à diminuer le mauvais cholestérol (LDL).

Enfin, la pratique du vélo est très positive également. Le vélo peut augmenter les niveaux de HDL, ce qui aide à éliminer le mauvais cholestérol des artères, il renforce également le cœur et améliore la circulation sanguine, aidant ainsi à prévenir l'accumulation de cholestérol dans les artères. Enfin, on y pense peut être pas assez, l'exercice physique, comme le vélo, aide à réduire le stress, ce qui peut avoir un impact positif sur le cholestérol et la santé globale.