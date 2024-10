Les forfaits mobiles pas chers cachent souvent une mauvaise surprise qui arrive après plusieurs mois d'utilisation

Plusieurs études font état de prix en baisse concernant la majorité des forfaits mobiles en France. Mais cette baisse cache une pratique aussi discrète que problématique des opérateurs...

Depuis l'arrivée de Free en France, le prix de nos forfaits mobiles a drastiquement chuté. Les différents opérateurs présents sur le marché usent et abusent désormais d'offres de promotions et de changements de tarifs pour rester attractifs et vous pousser à aller chez eux plutôt que la concurrence. Le marché des forfaits mobiles est désormais très agressif avec des opérateurs qui s'alignent souvent les uns sur les autres et proposent plusieurs options et bonus en fonction de l'offre que vous sélectionnez.

Mais une grande partie des opérateurs mobiles joue sur un critère clé pour moduler leurs prix : le nombre de données internet disponibles avec le forfait. Ainsi, les forfaits les moins onéreux du marché sont en réalité très mal lotis en data, avec parfois seulement 2 Go par mois, ce qui représente très peu par rapport à la consommation mensuelle moyenne des Français, qui est estimée aux alentours des 15 Go. Il suffit de consulter quelques réseaux sociaux et vidéos en ligne pour dépasser la limite et payer des frais supplémentaires.

Pour adapter le forfait à sa consommation, il faut donc tôt ou tard passer à des forfaits dotés de plus grandes capacités. Mais bien souvent, les opérateurs proposent aux consommateurs des forfaits beaucoup plus fournis en data... voire beaucoup trop, sans donner d'alternative ou de juste milieu. La technique est simple : proposer un volume de données bien au-dessus de l'usage qu'on en fait, pour ensuite monter le tarif du forfait concerné dans des proportions elles aussi exagérées. C'est pourquoi on observe souvent des utilisateurs très remontés contre leurs opérateurs sur les réseaux sociaux à force de voir les prix de leurs forfaits grimper au fil des mois.

L'argument principal évoqué est de coller aux tendances du marché ou de justifier un nombre de données internet conséquent. Mais à la fin du processus, certains clients vont disposer d'un nombre de data bien trop élevé pour leurs usages, jusqu'à 20 ou même 100 Go, qu'ils n'auront jamais le loisir de pleinement utiliser. L'augmentation n'est pas toujours détectée par ces derniers dans les premiers mois, mais cela permet à l'opérateur de justifier une hausse de prix en évoquant un gros nombre de données internet à disposition dans le forfait.

Pour lutter contre cela, il existe deux techniques : la première consiste à choisir des opérateurs qui s'alignent automatiquement sur la consommation moyenne de données internet. Malheureusement, il s'agit surtout des opérateurs virtuels comme NRJ Mobile, Lyca Mobile ou La Poste Mobile. L'autre technique consiste à simplement changer de forfait régulièrement en fonction des hausses de tarifs afin de vous assurer de disposer du meilleur rapport qualité-prix disponible.