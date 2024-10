Après 11 ans de diffusion, cette série épique s'achève bientôt sur Netflix

Devenue incontournable en bientôt 8 saisons et 11 ans de diffusion, cette série va bientôt faire ses adieux sur Netflix. La fin du tournage a été annoncée.

Depuis l'avènement des plateformes de streaming qui misent davantage sur les mini-séries et les programmes plus courts, il est de plus en plus rare de voir des séries continuer à passionner les téléspectateurs sur une dizaine d'années et presque autant de saisons. L'une d'entre elles, qui a fait les belles heures de Netflix, va s'achever dans les prochains mois, après 8 saisons, 101 épisodes et 11 ans d'existence.

Car le tournage d'Outlander s'est achevé à la fin du mois de septembre dernier. Depuis 2014, cette adaptation des romans de Diana Gabaldon, mêlant histoire et fantastique, raconte l'histoire d'une infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve magiquement transportée en 1743, alors que l'Ecosse est en proie à la révolte. Elle y rencontre l'ancêtre de son mari, mais surtout un guerrier des Highlands, et se retrouve déchirée entre deux époques et deux hommes.

Romantique, fantastique, dramatique et historique, Outlander coche de nombreuses cases pour séduire un grand nombre de spectateurs. Souvent louée pour son esthétique et sa production épique (avec des scènes de bataille et des enjeux dramatiques forts), la série décroche ainsi la note de 91% d'avis positifs de la presse sur Rotten Tomatoes, 3,7/5 de la presse et 4,2/5 du public sur Allociné.

La fin de Outlander va logiquement créer l'événement, d'autant plus que la longévité de la série en faisant un rendez-vous récurrent pour ses fans. "Plus qu'une série, on est une famille", a écrit le compte Instagram du programme à l'annonce de la fin du tournage en septembre dernier. "Et si le tournage a pris fin, ce voyage n'est pas encore complètement fini, ce n'est que le début." Un spin-off, intitulé Blood of my blood, centré sur les parents de Jamie Fraser, verra en effet prochainement le jour.

Les fans ont toutefois encore un peu de temps avant de devoir faire leurs adieux à Outlander. D'abord, la seconde partie de la saison 7 sera diffusée aux Etats-Unis le 22 novembre 2024, et en US+24 sur Netflix dès le lendemain. Par la suite, il restera une huitième et ultime saison à dévorer avant de dire au revoir à Claire et Jamie. Si le tournage s'est achevé au mois de septembre, la date de mise en ligne n'est pas encore connue, mais les fans ne devraient logiquement pas découvrir le final de la série avant l'année 2025.