J'ai l'habitude de tester les smartphones, voici la durée maximale pour garder votre téléphone avant d'en changer

Beaucoup de personnes gardent leur smartphone pendant plusieurs années. C'est compréhensif, mais cela peut présenter des risques.

Un smartphone est un objet très important pour de nombreuses personnes. Il est loin le temps où ces derniers ne servaient qu'à appeler des proches et envoyer quelques SMS! Désormais, un smartphone peut tout aussi bien être un compagnon pour stocker des photographies, des vidéos, des applications essentielles au quotidien, ou tout simplement pour garder un oeil sur l'actualité.

C'est pourquoi le smartphone est devenu un objet essentiel à de nombreuses personnes. En 2022, on estimait que près de 82% de la population française étaient en possession d'au moins un smartphone. Un chiffre qui ne fait que grandir au fil des ans.

Mais être attaché à un smartphone ne peut durer éternellement. Comme tout objet électronique, un smartphone est pensé pour avoir une certaine durée de vie avant d'être remplacé par un autre. Pourtant, bon nombre de Français rechignent à changer d'appareil. Alors quand faut-il changer exactement ?

Cela fait plus de 5 ans que je teste régulièrement des smartphones. En 5 ans, j'ai vu passer d'excellents modèles (Apple, Samsung, Xiaomi...) comme de moins bons (Lidl, Wiko...). J'ai donc l'habitude de régulièrement changer de smartphone et je connais à peu près la durée de vie de chacun.

En demandant à mon entourage à quelle fréquence chacun changeait de smartphone, la réponse la plus commune a été la suivante : "quand mon appareil actuel ne fonctionne plus". Une réponse totalement légitime, mais est-ce celle à recommander ? Pas vraiment.

Dans les faits, la durée de vie d'un smartphone dépend principalement de son constructeur et du nombre d'années de mises à jour prévues par celui-ci. Ainsi, les smartphones les plus récents de chez Google et Samsung bénéficient aujourd'hui d'environ huit années de mises à jour. Ces dernières préviennent les utilisateurs contre d'éventuelles failles de sécurité et risques de cyber-attaques.

La bonne date ou la bonne durée est donc à chercher ici : il est vivement conseillé de changer de smartphone lorsque le vôtre ne bénéficie plus de mises à jour de sécurité, ce qui représente généralement une durée de vie de 2 à 5 ans pour la majorité des smartphones.

Bien évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser un smartphone au-delà de la durée des mises à jour de sécurité prévues par le constructeur. Un iPhone 6 par exemple, qui ne bénéficie plus de mises à jour majeures depuis janvier 2023, est toujours utilisable aujourd'hui pour passer des appels, envoyer des SMS ou naviguer sur le net. Il est cependant bien plus à même d'être la cible d'attaques en ligne. C'est donc à vous de décider quand vous souhaitez (ou pouvez) réellement changer de smartphone.