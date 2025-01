OnePlus Open 2 : tout savoir sur le plus fin des téléphones pliables (nouveautés, date de sortie, prix...)

Les téléphones pliables passent un nouveau cap. C'est la promesse du smartphone OnePlus Open 2, qui devrait être annoncé dans quelques semaines et vendu au mois de février ou mars.

Chez les constructeurs de téléphones, la tendance est à la finesse : plus les années passent, plus les téléphones perdent en épaisseur. Avec son prochain OnePlus Open 2, Oppo répond à cette mode et promet un record. Le constructeur chinois espère bien proposer sur le marché le téléphone pliable le plus fin du monde, quitte à détrôner le Honor Magic V3.

Que savons-nous du OnePlus Open 2 ?

Hormis sa finesse, qui est son argument de vente premier, le OnePlus Open 2 garde secrets la plupart de ses atouts. Le design du smartphone ressemblera beaucoup à son prédécesseur, le OnePlus Open, qui s'était distingué pour ses angles arrondis et sa caméra arrière ronde.

Oppo a également révélé que son prochain téléphone comporterait un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, promettant ainsi des performances élevées et haut de gamme. Grâce à son écran AMOLED, le OnePlus Open 2 devrait proposer une résolution de 2K+.

L'appareil photo devrait également faire des heureux, grâce à la présence de trois capteurs de 50 Mpx développés en partenariat avec le fabricant suédois Hasselblad. Ceux-ci correspondent au grand angle, à l'ultra grand angle et au téléobjectif, capable de zoom optique x3.

© OnePlus

La batterie du OnePlus Open 2, avoisinant les 6000 mAh, devrait proposer une autonomie exceptionnelle, bien supérieure au Samsung S25 (4000 mAh) et à l'iPhone 16 (3561 mAh). La charge rapide filaire devrait atteindre entre 80 à 100W tandis que celle sans fil se limitera à 50W.

À noter enfin que malgré sa finesse, le OnePlus Open 2 sera certifié IPX8, ce qui signifie qu'il sera étanche, même plongé deux mètres sous l'eau, jusqu'à 30 minutes maximum.

Quelle date de sortie ?

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a donné quelques indices sur la sortie prochaine du OnePlus Open 2. Sur le réseau social chinois Weibo, il a précisé au travers d'un post que le smartphone devrait sortir au cours du mois de février 2025. Plus que quelques semaines avant de pouvoir mettre la main sur le téléphone pliable le plus fin du monde.

Comme pour la première génération de OnePlus Open, qui avait vu le jour il y a plus d'un an, le prix du OnePlus Open 2 devrait dépasser les 1 000 euros. Le prochain smartphone d'Oppo, haut de gamme, ne s'adresse donc pas à tous les profils.