Samsung Galaxy S25 : une nouvelle édition dévoilée pour moquer Apple ?

Après l'officialisation des Samsung Galaxy S25, la firme a présenté un tout nouveau modèle très fin : le S25 Edge. Un projet qui n'est pas sans rappeler un futur iPhone à venir.

Les nouveaux Samsung Galaxy S25 sont enfin officiels. Le constructeur coréen a profité de sa conférence "Galaxy Unpacked" du mercredi 22 janvier pour dévoiler ses trois nouveaux smartphones qui seront disponibles très prochainement. Ces derniers misent toujours sur l'expérience logicielle et la photographie pour s'imposer sur un marché haut de gamme de plus en plus concurrentiels. Cette année plus que jamais, Samsung prend le pari de l'intelligence artificielle et coiffe au poteau Apple avec de multiples options qui vous feront repenser votre utilisation de votre téléphone.

Outre les trois nouveaux Galaxy S25, Samsung a profité de la soirée pour dévoiler un nouveau projet : le S25 Edge. Prévu pour l'année 2025, ce nouveau smartphone se présente comme un appareil bien plus fin que les autres téléphones de Samsung. Difficile de ne pas y voir un pied de nez à Apple qui préparerait également un smartphone très fin avec son iPhone 17 Air.

Qu'il s'agisse de leurs nouveautés, de leur prix ou de leur date de sortie en France, découvrez toutes les nouveautés des Samsung Galaxy S25.

Quelles sont les nouveautés des Samsung Galaxy S25 ?

Samsung annonce trois nouveaux smartphones haut de gamme pour 2025. Tous trois sont dotés de quelques nouveautés par rapport à la précédente génération, mais misent surtout sur l'intelligence artificielle pour se démarquer de leurs autres concurrents chez Android ou Apple :

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Davantage de puissance pour l'ensemble des Samsung Galaxy S25

Tout d'abord parlons puissance. Les trois Samsung Galaxy S25 sont pourvus d'un processeur Snapdragon 8 Elite. Il s'agit de la dernière puce taillée en 3 nm de l'entreprise Qualcomm et l'une des plus puissantes actuellement sur le marché. Si ce processeur devrait garantir une excellente fluidité au sein de vos applications et jeux vidéo, il faudra voir sur le long terme s'il n'a pas une grosse incidence sur l'autonomie des Samsung Galaxy S25.

Outre ce nouveau processeur, Samsung a annoncé que l'ensemble des Galaxy S25 sont équipés de base de 12 Go de mémoire vive. Une bonne nouvelle puisque l'an dernier, le modèle de base des S24 n'était doté que de 8 Go.

Des designs plus fins et arrondis

Concernant le design, Samsung a opté pour une hégémonie au sein de la gamme des S25 qui se retrouvent désormais tous avec des bords arrondis et adoucis. Le modèle Ultra n'est donc plus doté de coins rectangulaires qui pouvaient gêner lors de certaines prises en main. La taille d'écran du Samsung Galaxy S25 Ultra augmente également en passant de 6,8 pouces à 6,9 pouces. Les capteurs photo sont également un peu plus épais par rapport à la précédente génération.

Mais surtout, les Samsung Galaxy S25 sont tous plus fins que leurs homologues de l'année dernière. Samsung annonce avoir réduit de 0,4 mm (environ 15%) l'épaisseur des trois produits.

Le nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra dispose de bords arrondis. © Samsung / Linternaute

A fond sur l'intelligence artificielle avec Galaxy IA

Si les améliorations matérielles sont bien présentes, Samsung a tout de même passé une grosse partie de sa présentation des Galaxy S25 a vanter les mérites de son intelligence artificielle maison : Galaxy AI. Dévoilée en grandes pompes en 2024 avec l'arrivée des S24, cette solution s'enrichit de nombreuses nouveautés pour la sortie des Galaxy S25 avec notamment :

La possibilité d'utiliser les outils d'écriture sur n'importe quelle application ou clavier, pas uniquement Samsung.

"Now Brief" qui résume votre journée avec vos événements à venir, comment vous y rendre, votre score énergétique en ce moment, vos anniversaires à souhaiter, etc...

"Entourer pour chercher" qui repère désormais des infos utiles comme des numéros de téléphones à appeler, des liens hypertexte à ouvrir ou des lieux pour calculer l'itinéraire sur Google Maps.

La gomme audio qui vous permet d'analyser et supprimer les sons de vos vidéos selon vos envies (le bruit ambiant, les discussions, le vent, etc...).

"Meilleure pose" qui repère les différentes photos que vous capturez et remplace les visages de votre choix avec d'autres qui rendraient mieux.

"Outil de création" qui permet de générer des images selon un dessin ou un texte.

Le Samsung Galaxy S25. © Samsung / Linternaute

Une encoche dynamique baptisée "Now Bar"

La "Now Bar" est une petite capsule située en bas de votre écran de verrouillage et dont l'usage se rapproche fortement du "Dynamic Island" que l'on retrouve sur les iPhone récents. Vous pourrez y retrouver vos applications en cours, mais dans un format réduit pour y accéder rapidement. La "Now Bar" peut notamment proposer un mini lecteur de musique, votre itinéraire ou la météo du moment. Elle est compatible avec de multiples applications Samsung ou tierces comme Spotify.

La "Now Bar" est une petite encoche située en bas de l'écran de verrouillage. © Samsung / Linternaute

Des photographies jusqu'à 34% plus lumineuses

Si les précédents Galaxy S23 Ultra et S24 Ultra étaient déjà nommés comme parmi les meilleurs photophones du marché, Samsung ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé de trois capteurs différents pour une polyvalence en photo :

Capteur grand angle : 200 Mpx.

Capteur ultra grand angle : 50 Mpx.

Capteur téléobjectif (x5) : 50 Mpx.

Parmi les nouveautés évoquées, Samsung précise qu'un nouvel algorithme du traitement d'image et une meilleure focale permettent au S25 Ultra de capturer jusqu'à 34% de lumière en plus par rapport à la précédente génération. Les vidéastes apprécieront également de pouvoir désormais filmer au format LOG et en HDR-10bits ainsi que de profiter de nouvelles transitions ultra fluides entre les différents zooms.

Une batterie et recharges inchangés

Concernant l'autonomie, l'ensemble des Samsung Galaxy S25 sont équipés des mêmes capacités de batterie que leurs prédécesseurs ainsi que les mêmes compatibilité de recharge :

Samsung Galaxy S25 : 4000 mAh / charge 25 W

Samsung Galaxy S25 : 4900 mAh / charge 45 W

Samsung Galaxy S25 : 5000 mAh / charge 45 W

Selon Samsung, ces capacités permettraient aux trois téléphones de disposer d'un maximum de 31h de lecteur vidéo dans de bonnes conditions.

Des prix qui n'évoluent pas pour le Samsung Galaxy S25

Bonne nouvelle, malgré les nouveautés intégrées aux Samsung Galaxy S25, cette génération ne prévoit pas d'augmentation de prix par rapport aux précédents smartphones haut de gamme du constructeur. Les tarifs de vente recommandés sont les suivants :

Résumé des prix des Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25 Ultra 128 Go 899 euros X X 256 Go 959 euros 1169 euros 1469 euros 512 Go 1079 euros 1289 euros 1589 euros 1 To X X 1829 euros

Galaxy S25 : à partir de 899 euros

à partir de 899 euros Galaxy S25+ : à partir de 1169 euros

à partir de 1169 euros Galaxy S25 Ultra : à partir de 1469 euros

Des offres de lancement et de précommandes sont également proposées par Samsung et magasins partenaires comme la Fnac et Darty. Ces offres sont multiples et permettent de disposer, par exemple, d'une remise immédiate sur le prix des S25 ou du double de stockage sans frais supplémentaires.

Une date de sortie très proche

Les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ont été officiellement dévoilés par l'entreprise durant une conférence baptisée "Galaxy Unpacked" du mercredi 22 janvier. Samsung en a profité pour dévoiler la date de sortie des trois appareils qui est fixée au vendredi 7 février prochain.