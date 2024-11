Attention, les chiens détestent ce geste très courant - un éducateur explique pourquoi

Beaucoup de maîtres sont très à l'aise avec leur chien, car ils le connaissent et n'ont pas peur de ses réactions. Il faut pourtant faire attention à ne pas lui imposer ce geste précis, qui est particulièrement désagréable pour lui.

Les chiens sont des animaux pleins d'affection et tout comme ils peuvent en donner sans compter, ils adorent en recevoir ! Tout au long de la journée, nos compagnons à quatre pattes réclament, et obtiennent, de la tendresse, des félicitations ou encore des friandises pour leurs bons comportements. Mais même si nous pensons qu'elles sont toujours agréables, certaines de nos caresses provoquent une réelle anxiété chez nos animaux.

En fait, ce sont les caresses sur la tête qui posent un problème. Dans une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behaviour, les chercheurs ont observé que lorsque les chiens sont caressés sur le poitrail, le dos ou le cou, ils ont un comportement très calme et détendu. Mais lorsque ces gestes se déplacent sur la tête, les chiens mettent tout de suite en place des "signaux apaisants". Ces derniers sont utilisés quand un animal se sent stressé, mal à l'aise ou même effrayé. Ils consistent à se lécher les lèvres, à s'étirer, à plisser les yeux, à se secouer ou encore à bâiller.

Suivi par 150 000 internautes, l'éducateur canin Nicolas Tanchaud, plus connu sous son pseudonyme @nicowithdog, a tenu à donner du contexte à cette information. "La tête est une zone très intime pour les chiens, frotter leur crâne peut être perçu comme intrusif", explique-t-il. "C'est comme si vous attrapiez la tête d'un humain pour le saluer, au lieu de lui serrer la main."

© 123 RF

Dans sa vidéo, il modère cependant cette information et rassure les propriétaires. Sur son compte TikTok, l'éducateur basé à Antibes montre très bien que les chiens ne réagissent pas tous de la même manière à des caresses sur le haut du crâne. Lorsqu'il présente sa main juste au-dessus de sa première chienne, celle-ci recule et évite tout contact. Mais lorsqu'il réalise exactement le même geste avec son deuxième animal, ce dernier cherche sa main et fait comprendre qu'il apprécie cet acte de tendresse.

L'éducateur précise d'ailleurs que le second chien n'est pas réticent à ses caresses parce qu'il le connait. Mais, selon lui, il n'est jamais bon d'imposer ce type de geste à un animal que l'on ne connaît pas, même s'il n'évite pas le contact, puisqu'il pourrait avoir une réaction imprévue. En plus du dessus de la tête, il est important de souligner que les chiens détestent être touchés au niveau des yeux et de la truffe.