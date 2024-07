Les personnes qui n'ont pas d'amis proches ont trop souvent ces 8 comportements et elles ne s'en rendent pas compte

Des spécialistes l'assurent : souvent sans s'en rendre compte, les personnes sans amis proches ont tendance à adopter certains comportements typiques.

Avoir des amis proches est essentiel pour notre bien-être. Des études américaines ont ainsi révélé que les effets de la solitude prolongée peuvent ainsi être comparables à ceux de fumer 15 cigarettes par jour. Or, les récentes recherches, menées notamment après la pandémie de Covid-19, montrent une baisse inquiétante des interactions sociales pour de nombreuses personnes, avec un nombre d'"amis proches" en forte baisse.

Le phénomène inquiéte des spécialistes comme le psychologue suisse Thomas Spielmann. "Les mimiques, les gestes, les odeurs et les sons font défaut (ndlr: dans le monde virtuel). Les contacts restent superficiels. Si l'on évolue trop dans le monde numérique, on perd le contact avec les autres", expliquait-il à 20 Minutes Suisse en 2022. "On ne reconnaît plus les sentiments des autres, mais on se concentre sur les siens. Il y a alors de grands risques de rester sans amis", alertait-il alors.

Les individus se disant "sans amis proches" présentent souvent des comportements, le plus souvent inconscients, qui influencent leur bien-être et leur santé. Voici quelques signes à prendre en compte :

Désir de solitude : Si une personne évite constamment les événements sociaux, les rassemblements ou les interactions quotidiennes, cela peut signaler un problème sous-jacent. Cette tendance limite les opportunités de créer des relations durables.

Difficultés à tenir une conversation : Certains peuvent monopoliser la parole ou, au contraire, ne pas participer assez, rendant les échanges unilatéraux. Mieux écouter les autres et équilibrer les conversations est une étape importante pour sortir de la solitude.

Indépendance excessive : Les personnes très indépendantes évitent souvent d'exprimer leurs émotions ou de demander de l'aide, ce qui renforce leur isolement. Bien que l'autonomie soit une qualité, elle ne doit pas devenir une barrière aux relations.

Difficulté à exprimer ou comprendre les émotions : résumée sous le terme d'"indisponibilité émotionnelle", elle complique les relations sociales. Elle peut également entraîner un manque d'empathie, augmentant la distance avec les autres.

Résistance au changement : La réticence à quitter ses routines peut limiter les rencontres et les nouvelles expériences. Accepter le changement est crucial pour développer des amitiés.

Peur du rejet : La crainte du rejet peut inhiber l'engagement social et l'acceptation des invitations. Surmonter cette peur est essentiel pour établir des relations significatives.

Difficulté à faire confiance : La peur de la trahison ou de la déception crée une barrière invisible à la formation de liens solides.

Manque de connaissance de soi : Une mauvaise conscience de soi empêche de comprendre comment son comportement affecte les autres. Développer cette connaissance est crucial pour améliorer les relations et établir des amitiés sincères.

Les chercheurs soulignent que ne pas avoir d'amis proches n'est toutefois pas une fatalité. La solitude peut aussi offrir des moments importants de réflexion personnelle. Prendre conscience de ces comportements sera le premier pas vers le changement, permettant de développer des amitiés plus profondes et enrichissantes à l'avenir.