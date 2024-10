Ce remède de grand-mère est la solution pour éviter la déprime automnale

Ce remède oublié depuis quelques années est pourtant idéal pour combattre le coup de mou de fin d'année.

Les journées qui raccourcissent, le soleil qui se raréfie, les manteaux qui ressortent des placards, l'automne est bel et bien de retour. Et avec lui, la déprime annuelle. Qui ne s'est jamais vu peiner à sortir de son lit un jour de grosse grisaille ? Ou déprimer en sortant du travail quand il fait déjà nuit ? Pas d'inquiétude ! Plusieurs solutions existent pour mieux vivre le début de la basse saison.

Avant de vouloir la combattre, il faut d'abord identifier l'origine de cette déprime. Celle-ci est en réalité causée par un manque de vitamine D, qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre la dépression ainsi que dans le renforcement des systèmes immunitaire et osseux. Malheureusement, cette vitamine est synthétisée par les UVB du soleil, diminuent en fin d'année. Pour la remplacer, certains recommandent de suivre un traitement de luminothérapie. Pourtant, une simple cuillère d'un remède utilisé par nos grand-mères il y a quelques dizaines d'années, s'avère être tout aussi efficace pour se remonter le moral. Cet aliment doit simplement être pris une fois par jour au réveil ou lors du repas, c'est au choix !

Avec son goût très amer, cet élixir miracle est parfois associé à de mauvais souvenirs d'enfance. Vous l'aviez compris, le remède de l'automne, c'est l'huile de foie de morue ! Bien que désagréable en bouche pendant quelques secondes, cette dernière est très utile puisque la morue est de loin le poisson gras le plus riche en vitamine D.

© Maria Sbytova-AdobeStock

En plus d'améliorer l'humeur, l'huile de foie de morue a des effets bénéfiques sur la vision, et sur le système cardiovasculaire. Et pour ceux que le goût dérangerait, pas besoin de stresser. Aujourd'hui, il est possible de remplacer les cuillères d'huile par des capsules sans goût vendues en pharmacie.

Si ces dernières ne sont pas suffisantes, les experts recommandent également de pratiquer une activité physique plusieurs heures par semaines, de prendre l'air le plus souvent possible et de s'exposer régulièrement à la lumière naturelle. De quoi passer l'automne et l'hiver en pleine forme !