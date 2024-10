Ce simple geste permet de garder un pare-brise impeccable, 30 secondes suffisent

Ce geste élémentaire d'entretien permet de garder le pare-brise de sa voiture propre beaucoup plus longtemps.

Qui aime conduire avec un pare-brise sale ? La poussière, les traces d'eau, les insectes écrasés, les fientes d'oiseaux sont autant de saletés qui réduisent la vision du conducteur, ce qui peut l'empêcher de voir correctement la route, mais aussi les autres véhicules, les piétons ou les panneaux de signalisation. Heureusement, les voitures sont obligatoirement équipées d'essuie-glaces dont la fonction est de nettoyer le pare-brise pour permettre au conducteur de conserver une bonne visibilité de son environnement. Mais pour qu'ils soient efficaces, les essuie-glaces doivent eux-aussi être propres. Ce qui peut être le cas seulement s'ils sont un minimum entretenus.

Quand des traces restent sur la vitre de votre véhicule après le passage des essuie-glaces, c'est qu'il y a un problème. Soit vos balais d'essuie-glaces sont trop usés et il est temps de les changer. Soit, et c'est le plus souvent le cas, ils sont sales et ne font qu'ajouter de des impuretés sur le pare-brise. Beaucoup d'automobilistes ne pensent jamais à nettoyer leurs balais d'essuie-glaces, ou alors ils repoussent l'échéance comme si cela allait leur prendre des heures. Pourtant, entretenir ses essuie-glaces est simple et rapide, beaucoup plus que lorsqu'il s'agit de laver la carrosserie, nettoyer les sièges ou faire briller les jantes en aluminium.

© 123RF

Les experts du nettoyage conseillent de laver ses essuie-glaces une fois par mois afin d'éviter l'accumulation d'impuretés sur le caoutchouc, cette petite bande qui entre directement en contact avec le pare-brise. C'est elle qui peut laisser des traces une fois la vitre essuyée. C'est donc elle qu'il faut entretenir régulièrement pour garder un pare-brise impeccable et pouvoir conduire dans les meilleures conditions. Et pour ça rien de plus simple. Pas besoin d'aller acheter un produit tout fait en magasin pour quelques euros.

Il suffit de diluer dans un petit récipient un peu de vinaigre blanc ou de produit vaisselle avec de l'eau chaude puis de tremper un chiffon dans le mélange. Une fois le chiffon imbibé, il faut le passer sur toute la longueur des lames en caoutchouc. Quand elles sont nettoyées, il convient de les essuyer avec un autre chiffon sec. Et le tour est joué !

En quelques secondes – il faut aussi penser à le faire à l'arrière – les balais des essuie-glaces de votre voiture seront tout propres et pourront assurer le bon nettoyage du pare-brise et de la lunette arrière. Le vinaigre blanc, comme le liquide vaisselle, possède un fort pouvoir dégraissant qui permet d'enlever toutes les saletés qui se déposent sur les lames en caoutchouc au fil des jours. D'où l'intérêt de répéter l'opération assez régulièrement pour éviter qu'elles ne s'encrassent trop vite.