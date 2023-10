Magic : The Gathering dévoile une collection aux couleurs de la série Doctor Who

Le cultissime jeu de cartes Magic : The Gathering continue ses collaborations originales en dévoilant une collection dédiée à la série Doctor Who. On vous explique où trouver l'ensemble de ces produits exclusifs.

Magic : The Gathering poursuit ses collaborations avec d'autres univers liées à la pop culture. Après plusieurs collections centrées autour des licences cultes comme Seigneur des Anneaux ou de Street Fighter, le jeu de cartes à jouer et à collectionner se tourne vers l'une des licences anglo-saxonnes les plus mythiques : Doctor Who. La série, qui célèbre son 60e anniversaire cette année, débarque avec une pléthore de cartes Magic aux effigies des personnages de la licence.

Visuel officiel de la collection Magic X Doctor Who © Magic : The Gathering

Qu'il s'agisse des différentes incarnations du Docteur, de ses plus célèbres compagnons ou de ses plus vils adversaires, vous pouvez désormais retrouver en magasin de nombreuses cartes à l'effigie des personnages de la série. Cette série collector introduit également de nouvelles mécaniques de jeu en lien avec l'univers de Doctor Who afin que vous puissiez revivre les moments les plus marquants de la licence ou créer vos propres aventures pendant vos parties !

La collection Magic : The Gathering X Doctor Who s'articule autour de plusieurs objets d'ores-et-déjà disponibles à l'achat. Les joueurs pourront craquer directement sur les deck Commander à l'effigie de leurs personnages préférés comme le 10e Docteur ou River Song. Les plus féroces ennemis du Docteur sont également de la partie et disposent de leur propre deck qui regorge de créatures iconiques comme les Daleks ou Cybermens.

Deck Commander Magic: The Gathering Doctor Who - Voyage dans le passé Neuf à partir de 44,30 € Amazon 60,00 € 44,30 € Voir

Deck Commander Magic: The Gathering Doctor Who - Voyage dans le passé Neuf à partir de 43,92 € Amazon 60,00 € 43,92 € Voir

Les plus collectionneurs et fans de la série Doctor Who pourront, quant à eux, se tourner vers les boosters collector. Ces petits sachets regorgent de cartes rares dont certaines à tirage très limité comme les tirages sérialisés du Doctor et de ses compagnons disponibles à environ 500 exemplaires.

Booster collector Magic: The Gathering Doctor Who Neuf à partir de 21,85 € Amazon 26,10 € 21,85 € Voir

La collection Magic : The Gathering X Doctor Who est disponible depuis le vendredi 13 octobre 2023 dans vos magasins spécialisés et sur le site d'Amazon en France. Vous pouvez retrouver l'ensemble des produits disponibles pour la collection sur le site officiel de Magic : The Gathering.