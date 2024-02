Ce bateau mythique a enfin été trouvé : pièces d'or et émeraudes, il contient un fabuleux trésor

Une opération de remontée des vestiges va débuter en avril. Le trésor que contient ce galion espagnol serait l'un des plus importants de l'histoire.

Dans les profondeurs mystérieuses des Caraïbes, le légendaire galion espagnol San José, englouti il y a trois siècles avec ses cales chargées d'or et de pierres précieuses, a enfin été redécouvert. La Colombie, qui assure être détentrice des droits sur cette épave historique, a récemment annoncé une expédition d'extraction prévue pour avril 2024, marquant un tournant dans la quête de ce trésor inestimable.

Depuis sa première découverte en 2015, l'épave du San José a déclenché des débats sur la propriété de son trésor, évalué à des milliards de dollars. Les experts fournissent différentes estimations mais s'accordent sur le fait que les cales du galion San José étaient garnies de vaisselles précieuses mais aussi de plus de 200 tonnes d'or, d'argent et d'émeraudes ! La valeur estimée du butin serait aujourd'hui de 10 à 20 milliards de dollars.

Le San José, fleuron de l'armada espagnole, rencontra son destin funeste lors d'un affrontement nocturne avec la flotte britannique le 7 juin 1708, près des îles du Rosario, au large de Carthagène. En route vers l'Espagne, chargé des richesses des colonies américaines, le San José symbolise une époque révolue de conquêtes et de guerres pour le contrôle de l'Amérique et des routes maritimes. Seuls quelques membres de l'équipage, parmi les 600 à bord, survécurent à cette tragédie.

La mission d'extraction, d'un coût de 4,5 millions de dollars, sera réalisée avec l'aide de robots capables de plonger à 600 mètres de profondeur, là où repose l'épave du San José. Les autorités s'engagent à procéder avec prudence, en évitant de modifier ou d'endommager l'épave, et commenceront par remonter des objets périphériques tels que des pièces de céramique. Cette première phase servira à évaluer la faisabilité de récupérer le reste des trésors engloutis.

Le San José, dont l'emplacement exact reste un secret bien gardé pour éviter les pillages, est considéré comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Des images révélées par l'armée colombienne montrent des canons en fonte, de la vaisselle en porcelaine, des poteries, et des pièces en or.

Cette quête du San José n'est pas sans controverse, notamment avec la société américaine Sea Search Armada, qui revendique des droits sur la moitié du trésor après avoir prétendument localisé l'épave il y a plus de quarante ans. Ce litige est actuellement examiné par la Cour permanente d'arbitrage des Nations Unies, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à cette saga maritime.

L'Espagne revendique aussi sa possession en vertu de conventions internationales, tandis que des peuples autochtones de Bolivie arguent que les trésors étaient extraits de leurs terres. L'expédition prévue en avril ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du San José, promettant de dévoiler des trésors longtemps cachés et de raviver les récits d'aventures, de richesses et de tragédies qui ont façonné cette période.