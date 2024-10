Oubliez les vêtements, c'est en vendant ces produits que vous allez réellement gagner de l'argent sur Vinted

Vinted se lance dans la vente de produits très particuliers, qui peuvent rapporter gros.

La vente de vêtements, c'est déjà fini ? Pas tout à fait ! Depuis la rentrée, Vinted a introduit une toute nouvelle fonctionnalité très utile pour ses usagers. Alors qu'elle ne vendait presque que des vêtements et des chaussures depuis son lancement en 2013, l'application lituanienne a décidé d'élargir son champ d'action en commercialisant officiellement un autre type de produits.

Officiellement, c'est le mot, car les articles en question étaient déjà vendus par les utilisateurs de Vinted depuis quelque temps. Ils étaient cependant assez compliqués à trouver et à comparer puisqu'ils n'avaient pas de catégorie dédiée. C'est désormais chose faite. Dorénavant, il suffit de cliquer sur la catégorie "Électronique" pour acheter ou vendre des jeux vidéos, des chargeurs, des coques de téléphones et d'autres objets connectés neufs ou de seconde main. On y trouve aussi des liseuses, des casques dernier cri ou encore des robots de cuisine et des AirTags.

Dans cette toute nouvelle catégorie, les prix font déjà le grand écart. On peut dénicher des jeux vidéos neufs aux prix de 3 ou 4 euros, mais aussi des Apple Watch dernière génération jamais ouvertes à 500 euros au lieu de 899 euros en magasin. A noter que Vinted ne propose pas de téléphone.

© Vinted

Même si elle ne vend pas de produits reconditionnés, la plateforme permet aux acheteurs de signaler si le produit reçu correspond ou non à la description dans les 48 heures suivant la livraison. Une fois ce délai dépassé, la transaction est validée par l'application et le vendeur peut recevoir son argent. L'acheteur est remboursé si le produit reçu est défectueux ou différent de celui attendu.

Suivie par la Grande-Bretagne et l'Italie, la France est de loin le pays le plus adepte de seconde main en Europe. Pour rappel, le marché français de la seconde main représentait plus de 7 milliards d'euros en 2023, soit 11 % de plus qu'en 2022. À l'échelle mondiale, la seconde main représentait à elle seule 100 milliards de dollars.