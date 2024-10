Mauvaise nouvelle pour les fans de Lidl - Cet airfryer est le pire selon UFC-Que Choisir

UFC-Que Choisir vient de publier son premier essai de friteuses à air. L'une d'elles, commercialisée par Lidl, se distingue pour ses performances décevantes.

Le airfryer est le nouveau roi incontesté de la cuisine. Connue pour avoir le même effet qu'une friteuse, sans utiliser d'huile, cette machine a charmé des milliers de Français ces dernières années. Dans les magasins d'électroménager, il est facile de se perdre devant les dizaines, voire centaines, de modèles disponibles à tous les prix. Pour orienter les consommateurs, UFC-Que Choisir a enquêté pour trouver le meilleur et le pire airfryer.

Pour son nouvel essai comparatif daté du 18 septembre 2024, UFC-Que Choisir a étudié les performances de 28 airfryers, dont les tarifs allaient de 29 euros à 399 euros. Cuisson, facilité de l'emploi, bruit, sécurité de l'installation électrique, poids, prix… Tous les aspects de ces machines tendances ont été passés au crible. Sur la liste des modèles comparés, on peut retrouver Ninja, Moulinex ou encore Philips. Mais, alors que les notes des meilleures machines culminent à 14,5/20, l'une d'elles, commercialisée par Lidl, a réussi à se démarquer dans le mauvais sens.

Durée de cuisson excessive, goût décevant, consommation électrique trop élevée, la machine a reçu la (très) mauvaise note de 6,8/20 ! Une évaluation sévère qui se justifie également par un bruit désagréable lors de l'utilisation, par l'absence de fenêtre pour surveiller la cuisson des aliments et par une mauvaise qualité de fabrication du produit en lui-même. Trop de défauts qui font que la friteuse à air Smart XL SHFS 2150, vendue pour la somme non négligeable de 89 euros, obtient la pire note du classement.

Mais Silvercrest, la marque de cuisine de Lidl, peut se consoler, car la seconde machine analysée par UFC-Que Choisir a obtenu un score nettement supérieur. Forte de sa cuisson homogène, de sa garantie de 3 ans, de sa large fenêtre et de son éclairage intérieur, la friteuse 9-en-1 SHF 1800 B1 a obtenu une note de 12,1/20. Vendue pour 99,99 euros, soit seulement 10 euros de plus que la première, elle est cependant épinglée pour sa consommation d'énergie élevée et son poids, elle pèse 6,2 kg.

Du côté des airfyers les mieux évalués, c'est le modèle Philips NA221/00 Airfryer series 2000 qui remporte la première place. Il a satisfait les testeurs grâce à sa consommation d'énergie raisonnable, sa performance de cuisson et son poids de 3,6 kg seulement. Côté prix, ce airfryer coûte 114,99 euros. Un bon investissement pour un rapport qualité/prix satisfaisant.