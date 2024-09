Cette marque de vêtements très connue se lance dans la déco - elle proposera des produits à prix mini

Cette célèbre marque française de vêtements se lance dans la décoration d'intérieur. Au programme : des prix tout doux et des produits stylés.

C'est une nouvelle qui va ravir les passionnés de décoration d'intérieur. Après avoir conquis la France grâce à ses vêtements abordables pour toute la famille, l'une des enseignes références du prêt-à-porter tricolore vient d'annoncer qu'elle lance enfin sa gamme d'objets déco.

Pour concurrencer Ikea, Zara Home, Maison du Monde et H&M Home dans le cœur des consommateurs, la marque promet de respecter les engagements qui l'ont rendue populaire. Elle compte proposer des articles pratiques tournés vers les familles et des produits à prix accessibles. "Cette nouvelle marque répond aux besoins des familles avec des designs intemporels, des matériaux soigneusement sélectionnés et des petits prix", a-t-elle expliqué. À titre de comparaison, l'enseigne a déjà l'habitude de vendre des bibliothèques murales pour enfant à 15 euros, des cadres photo à 9 euros, ou des petits porte-manteaux à 5 euros.

Adaptable et versatile, la première collection comprend une ligne de linge de maison, des accessoires de rangement et de literie ainsi qu'une sélection de décorations. Elle va également commercialiser des gammes spécifiques pour la chambre, la cuisine, la salle de bain ainsi que les animaux de compagnie.

© Kiabi Home

Avec ses couleurs intemporelles, ses parures mix and match et son ambiance naturelle, cette collection à petits prix va sans aucun doute faire rêver les petits et les grands. Fondée dans le nord de la France en 1978, c'est bien Kiabi qui lance sa collection de décoration !

Mais ce n'est pas simplement dans l'esthétisme que Kiabi Home compte se démarquer. La marque bleu, blanc, rouge assure que sa gamme déco sera aussi stylée que pratique. L'entretien de ses produits sera "facile" et surtout "sans repassage". Les produits vendus seront également "à double usage". Lancée en octobre 2024, la collection sera complétée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Le déploiement de Kiabi Home se fera dans un premier temps sur le web, dès octobre 2024, puis arrivera petit à petit en magasin.