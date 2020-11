Grammy Awards 2021 : Beyoncé, Billie Eilish, Woodkid... La liste des nomminations

GRAMMY AWARDS. Les prochains Grammy Awards, célèbres récompenses américaines de la musique, auront lieu le 31 janvier 2021.

Les Grammy Awards 2021 mettent les femmes à l'honneur. Les organisateurs des célèbres récompenses de la musique américaine viennent de dévoiler la liste des nominations en vue de la 63ème cérémonie, qui aura lieu le 31 janvier 2021. Et c'est Beyoncé qui, avec sa désignation dans neuf catégories, décroche la palme de la représentation dans cette prestigieuse liste. Derrière elle, la Britannique Dua Lipa et l'Américaine Taylor Swift totalisent six nominations, quand la rappeuse texane Megan Thee Stallion et le phénomène Billie Eilish en décrochent quatre. Côté français, un seul représentant : l'artiste Woodkid, nommé dans la catégorie meilleur clip pour Goliath, extrait de son dernier album S16. Pour ce trophée, Yohann Lemoine, alias Woodkid, affrontera Beyoncé, Anderson .Paak ou Harry Styles ou Future et Drake.

Compte tenu des conditions sanitaires, l'annonce de cette liste des nommés dans les 83 catégories des Grammy Awards a eu lieu lors d'une visioconférence, mardi 24 novembre. Pour l'heure, les organisateurs n'ont pas communiqué les détails de l'organisation de cette cérémonie, qui sera présentée par l'humoriste sud-africain animateur du S Daily Show Trevor Noah. Retrouvez la liste complète des nommés aux Grammy Awards 2021 sur le site de l'événement.

Les Grammy Awards 2021 récompenseront des dizaines d'artistes nommés dans 83 catégories. Dans une vidéo diffusée en direct, la Recording Academy, qui organise la cérémonie, a dévoilé la liste des nominations de cette 63ème édition. Voici les artistes désignés dans les principales catégories :

Enregistrement de l'année (attribué pour la performance globale d'un titre)

Colors - Black Pumas

Rockstar - DaBaby Featuring Roddy Ricch

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don't Start Now - Dua Lipa

Circles - Post Malone

Savage - Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Album de l'année

Chilombo - Jhené Aiko

Black Pumas - Black Pumas

Everyday Life - Coldplay

Djesse Vol.3 - Jacob Collier

Women in Music Pt.III - Haim

Future Nostalgia - Dua Lipa

Hollywood's Bleeding - Post Malone

Folklore - Taylor Swift

Chanson de l'année

Black Parade - Beyoncé

The Box - Samuel Gloade & Rodrick Moore

Cardigan - Taylor Swift

Circles - Post Malone

Don't Start Now - Dua Lipa

Everything I Wanted - Billie Eilish

I Can't Breathe - H.E.R.

If the World Was Ending - JP Saxe Featuring Julia Michaels

Révélation de l'année

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Album pop de l'année

Changes - Justin Bieber

Chromatica - Lady Gaga

Future Nostalgia - Dua Lipa

Fine Line - Harry Styles

Folklore - Taylor Swift

Album rock de l'année

A Hero's Death - Fontaines D.C.

Kiwanuka - Michael Kiwanuka

Daylight - Grace Potter

Sound & Fury - Sturgill Simpson

The New Abnormal - The Strokes

Album rap de l'année

Black Habits - D Smoke

Alfredo - Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony - Jay Electronica

King's Disease - Nas

The Allegory - Royce Da 5'9"

Clip de l'année

Brown Skin Girl - Beyoncé

Life is Good - Future Featuring Drake

Lockdown - Anderson .Paak

Adore You - Harry Styles

Goliath - Woodkid

C'est une tradition depuis plus de soixante ans : les Grammy Awards ont lieu au début de l'année. Pour cette 63ème cérémonie, la Recording Academy a annoncé la date du 31 janvier 2021. Pour l'heure, on ne sait pas sous quelle forme aura lieu la soirée, compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Les Grammy Awards sont diffusés, comme chaque année, sur la chaîne américaine CBS.

Tous les ans, la cérémonie est retransmise en direct aux États-Unis, sur la chaîne de télévision américaine CBS, ainsi que sur le site de l'événement et les performances live des artistes directement mises en ligne sur Apple Music et en France sur la chaîne YouTube de CStar. A noter que comme pour les Grammy Awards 2019, la chaîne française CStar a proposé, le lendemain de la cérémonie 2020 aux États-Unis, lundi 27 janvier dès 21 heure une émission spéciale pour retransmettre la soirée. Nul doute que le dispositif sera réitéré cette année.

L'année dernière, dès l'annonce des nominations aux Grammy Awards, plusieurs favoris se distinguaient : avec huit nominations, la chanteuse Lizzo figurait parmi les artistes à avoir évidemment le plus de chances de décrocher un trophée, tout comme Billie Eilish, chanteuse devenue un phénomène planétaire, au point d'être désignée pour interpréter la bande originale du prochain film James Bond, Mourir peut attendre. Cette dernière nommée dans six catégories, était la plus jeune chanteuse a avoir été désignée dans les quatre catégories principales des Grammy Awards. Et maintenant, à les avoir remporté. Comme en 2021, les femmes étaient à l'honneur de la cérémonie 2020 : pour la première fois, tous les artistes nommés dans la catégorie "meilleure performance pop solo" étaient toutes des femmes. Lizzo, Eilish, Beyoncé, Ariana Grande et Taylor Swift se disputaient le précieux trophée, remporté par Billie Eilish.

Les Grammy Awards comptaient 84 catégories (une de plus que cette année), qui récompensent chaque année le meilleur de la musique. Le palmarès complet de la cérémonie 2020 est à retrouver sur le site de l'événement. Retrouvez ci-dessous le palmarès des principales catégories :