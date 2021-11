NRJ Music Awards 2021 : la polémique Naps, le palmarès complet

NMA 2021. Au lendemain des NRJ Music Awards 2021 qui se tenaient dans la soirée du samedi 20 novembre les artistes nommés ont été récompensés dans 14 catégories. Une polémique concernant le rappeur Naps accusé de viol a également émergé sur les réseaux sociaux. Palmarès, dernières infos...

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:25 - Le trophée de Naps passe mal C'est une victoire qui passe mal. Le rappeur marseillais Naps a créé lors de la cérémonie des NRJ Music Awards après avoir remporté l'award de la Révélation francophone de l'année. Et pour cause : Naps est accusé de viol depuis le mois d'octobre dernier. Si le rappeur reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, de nombreux internautes se sont insurgés de cette distinction remise, hasard de calendrier, le jour de la mobilisation impulsée par le collectif #NousToutes qui lutte contre les violences faites aux femmes.

10:45 - La polémique Naps Faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Depuis des années, cette question agite le débat public de plus en plus occupé par des dénonciations de viol dans tous les milieux ; elles-mêmes impulsées par le mouvement #MeToo, initié en octobre 2017 à la suite de l'affaire Weinstein. Le milieu artistique est donc loin d'être en reste face à cette problématique. Le 6 octobre dernier, plusieurs médias indiquaient que le rappeur marseillais Naps était visé et poursuivi par une enquête en cours pour le motif de "viol". S'il a rapidement démenti, le fait qu'il n'ait pas été totalement blanchi a visiblement contrarié voire agacé certains téléspectateurs qui n'ont pas compris l'attribution de ce NRJ Music Awards à un artiste visé par ce type d'accusations et qui n'a toujours pas officiellement été blanchi. "Après avoir vu 'chanter' les misogynes McFly et Carlito, voilà Naps, accusé de viol, qui gagne un prix. Ahlala. #NMA", a notamment tweeté un internaute. "Faire gagner un mec accusé de viol, honte à vous. #NMA #NMA2021", écrivait un autre utilisateur.

00:43 - Le résumé des NRJ Music Awards 2021 FIN DU DIRECT - C'est la fin de cette soirée de gala sur TF1 et NRJ ! Ce soir les NRJ Music Awards ont récompensé les artistes ayant marqué l'année, pour le meilleur comme pour le pire. Entre le baby bump d'Amel Bent et le sacre de Naps qui soulève de nombreuses questions, voici le palmarès de cette 23ème édition : Collaboration francophone de l'année : Amel Bent & Hatik - 1, 2, 3

Collaboration internationale de l'année : Coldplay et BTS - My Universe

Artiste masculin international de l'année : Ed Sheeran

Artiste féminine internationale de l'année : Dua Lipa

DJ de l'année : DJ Snake

Duo/groupe francophone de l'année : Vitaa et Slimane

Duo/groupe international de l'année : Coldplay

Artiste féminine francophone de l'année : Eva

Artiste masculin francophone de l'année : Dadju

Clip de l'année : Vitaa et Slimane - De l'Or

De l'Or Révélation francophone de l'année : Naps

Révélation internationale de l'année : Olivia Rodrigo

Chanson internationale de l'année : Bad Habits - Ed Sheeran

Chanson francophone de l'année : Evidemment - Kendji Girac

00:26 - La Chanson francophone de l'année est.. Le suspens durait jusqu'à la fin de la soirée pour cette catégorie, dont le lauréat était désigné par les votes du public tout au long de la soirée. Et la Chanson francophone de l'année est... Evidemment de Kendji Girac !

00:24 - Ofenbach aux NRJ Music Awards C'est maintenant au tour du duo de DJ français Ofenbach de monter sur la scène des NRJ Music Awards pour interpréter leur chanson Wasted Love. Nommé dans la catégorie DJ de l'année, Ofenbach a cédé sa place à DJ Snake.

00:20 - Et la Révélation internationale de l'année est.. Iris Mittenaere et Cauet retrouvent Nikos Aliagas pour annoncer le lauréat du NRJ Music Awards 2021 de la Révélation internationale de l'année. Voici les artistes qui étaient en lice dans cette catégorie : Bad Bunny, Duncan Laurence, Faouzia, Justin Wellington, Olivia Rodrigo et The Kid Laroi. And the winner is... Olivia Rodrigo !

00:16 - Juliette Armanet et "Le dernier jour du disco" La soirée touche à sa fin avec Juliette Armanet qui vient interpréter son single Le dernier jour du disco, extrait de son dernier album Brûler le feu sorti ce vendredi. La chanteuse était en lice pour le titre d'artiste féminine francophone de l'année, un NRJ Music Awards décroché par Eva.

00:13 - Deuxième NMA pour Vitaa et Slimane pour le Clip de l'année Après sa prestation sur la scène des NRJ Music Awards, le duo Polo & Pan vient remettre le trophée du Clip de l'année. Dans cette catégorie, les nommés étaient Dj Snake & Selena Gomez avec Selfish Love, Ed Sheeran et Bad Habits, Grand Corps Malade & Louane avec Derrière Le Brouillard, Julien Doré et Waf, Lil Nas X pour Montero (Call Me By Your Name), Soprano et Près des étoiles, Tayc et Le Temps, The Kid Laroi & Justin Bieber pour Stay, The Weeknd sur Save Your Tears et Vitaa & Slimane avec De l'Or. Et (sans surprise décidément), ce sont Vitaa et Slimane qui raflent encore le trophée !

00:02 - Jérémy Frérot défend "Un homme" C'est maintenant à Jérémy Frérot de défendre sa chanson Un homme, nommée dans la catégorie Chanson francophone de l'année aux NRJ Music Awards. Encore un peu de patience pour découvrir qui en sera le lauréat.

00:01 - Naps sacré révélation masculine francophone de l'année Manu Levy et Keen'V fanfaronnent sur la scène des NRJ Music Awards pour remettre le trophée de la Révélation francophone de l'année. Dans cette catégorie des plus prestigieuses, étaient nommés : Angelcy, Cephaz, Hervé, La Zarra, Naps et Were Vana. Et le gagnant est... Naps ! Un joli coup pour un rappeur récemment accusé de viol, pour clôturer une journée marquée par des manifestations contre les violences faites aux femmes.

20/11/21 - 23:54 - Louane sur la scène des NRJ Music Awards La chanteuse Louane est de retour sur la scène des NRJ Music Awards pour interpréter sa chanson Aimer à mort, avec laquelle elle est en compétition pour le trophée de Chanson francophone de l'année, dont on découvrira le lauréat à la fin de cette soirée. Louane est accompagnée au piano par Florian Rossi, son compagnon et père de sa fille, Esmée.

20/11/21 - 23:50 - C'est l'heure du récap' ! Nouvelle page pub et nouveau récap pour ces NRJ Music Awards 2021, qui avancent doucement vers la fin. Dix trophées sur quatorze ont pour le moment été attribués, voici la liste des lauréats connus pour le moment : Collaboration Francophone de l'année : Amel Bent & Hatik - 1, 2, 3

Artiste masculin international de l'année : Ed Sheeran

DJ de l'année : DJ Snake

Duo/groupe francophone de l'année : Vitaa et Slimane

Collaboration internationale de l'année : Coldplay et BTS - My Universe

Artiste féminine internationale de l'année : Dua Lipa

Artiste féminine francophone de l'année : Eva

Chanson internationale de l'année : Bad Habits - Ed Sheeran

Groupe/duo international de l'année : Coldplay

Artiste masculin francophone de l'année : Dadju

20/11/21 - 23:43 - Imagine Dragons interprète "Wrecked" Après un rapide entretien avec Nikos Aliagas et la remise de son award d'honneur, le groupe Imagine Dragons interprète sa chanson Wrecked sur la scène des NRJ Music Awards 2021.