Sorties streaming : Red Hot Chili Peppers, Vald... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

Le mois de janvier est enfin terminé ! Et cette première semaine de février a tenu ses promesses en amenant son lot de nouveautés musicales. Rien de tel qu'une bonne playlist pour lutter contre le froid de cet hiver et profiter de ce week-end, le dernier sans pouvoir aller danser en boîte de nuit ! Pour cette nouvelle playlist de 2022, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : le très (très) attendu quatrième album de Vald, intitulé V, Black Summer, nouveau single des Red Hot Chili Peppers, mais aussi Les Forces contraires : la mort et la lumière, la réédition de Terrenoire. A noter également notre pépite de la semaine, le single De l'air de Blond. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

Ses fans l'attendaient depuis des mois : le quatrième album de Vald est (enfin) disponible. Paru ce vendredi 4 février 2022, l'opus, sobrement intitulé V, compte seize nouvelles chansons, dont un featuring avec Orelsan, un titre baptisé Peon. Plus d'informations dans notre article consacré.

Après six ans d'absence, les Red Hot Chili Peppers on dévoilé un tout nouveau single, Black Summer, accompagné de son clip. Un avant goût prometteur de leur douzième album, attendu dans les bacs le 1er avril prochain. Le groupe de rock américain sera à cette occasion en concert à Paris, au Stade de France les vendredi 8 et samedi 9 juillet 2022. Plus d'infos.

Après la sortie remarquée de leur premier album, baptisé Les forces contraire, le duo Terrenoire, formé par Raphaël et Théo, originaires de Saint-Etienne, en dévoilent la réédition La mort et la lumière, enrichie de sept morceaux inédits : 60 Falaises, L'infini, Je veux du courage, L'alcool et la fumée, Misère, Se revoir et Les Météores. Et bientôt une Victoire de la musique ?

La pépite de la semaine

Blond - De l'air

Après les singles Les Bonnes Manières et Eté brûlant, Blond, sa voix androgyne et sa pop envoûtante reviennent avec un troisième titre, De l'air, sorti accompagné de son clip.