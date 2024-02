Pourquoi le rappeur Freeze Corleone fait - encore - polémique

La préfecture du Nord a interdit le concert du rappeur controversé Freeze Corleone au Zénith de Lille, jeudi 15 février.

Freeze Corleone ne se produira pas au Zénith de Lille, ce jeudi. Le nouveau préfet du Nord, Bertrand Gaume, a interdit le concert du rappeur, qui affichait quasiment complet, rapporte France Bleu Nord. En cause : l'enquête préliminaire ouverte pour "apologie du terrorisme" à son encontre. Les paroles de sa chanson Haaland, interprétée en duo avec le rappeur Luciano et sortie la semaine dernière, semblant évoquer l'attentat commis sur la promenade des Anglais de Nice le 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts, avaient suscité une vive polémique.

"En défense j'suis Kalidou, t'es Lenglet. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans l'rap comme un camion qui bombarde à fond sur la...", rappe-t-il, entre autres, sans terminer sa phrase, dont la fin ne faisait pas doute pour l'association de victimes Life for Nice, qui avait exprimé son émotion, se disant "horrifié" et annonçant avoir déposé plainte pour apologie du terrorisme, rapportait également France Bleu le 10 février dernier. Christian Estrosi, maire de Nice et Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et président des Républicain, avaient eux aussi réagi, faisant part de leur indignation.

Freeze Corleone n'en est pas à sa première polémique. En 2020, il était déjà visé par une enquête pour "provocation à la haine raciale." Les paroles de ses chansons lui avaient déjà valu des annulations de concert, notamment à Rennes en mars 2023 ou à Nantes en novembre. Le même mois, il avait pu se produire au Zénith de Paris, en dépit des polémiques.